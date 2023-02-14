В МВФ рассказали, сколько денег потребуется Украине в 2023-м: озвучена сумма

Украине в 2023 году потребуется от $40 млрд до $48 млрд финансовой поддержки. Значительную часть этой потребности закроют Штаты и Европейский Союз (ЕС).

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Об этом заявила директор-распорядитель МВФ (Международного валютного фонда) Кристалина Георгиева, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Видео выступления доступно в YouTube.

Как отметила Георгиева, МВФ ведет разработку программы вместе с Украиной и поддерживает ее в ведении "военной экономики". США и Европейский Союз также вовлечены в этот процесс.

Георгиева оценила международную реакцию на полномасштабную войну в Украине как "достаточно замечательную" и подчеркнула глобальные последствия конфликта. "У каждого появилось определенное чувство сострадания к проблеме, которая сегодня является проблемой Украины, но завтра может стать проблемой для многих других стран – к тому, что ваш более сильный сосед может захватить вас", – сказала она.

Ранее стало известно о том, что миссия МВФ начала работу над украинской программой. Миссия работает в Варшаве, где планируются многочисленные очные встречи с представителями Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка (НБУ). Миссия МВФ начала первый пересмотр мониторинговой программы с привлечением Совета директоров (PMB). Эта программа не предусматривает получение Украиной денежных траншей, однако она откроет для Украины путь к новой программе финансирования, сумма которой пока не раскрывается.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украина выполнила все пять структурных "маяков", которые определил МВФ. В связи с этим Киев ожидает скорого начала работы мониторинговой миссии Фонда над новой программой финансирования.

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