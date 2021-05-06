В МВФ назвали условия для нового транша Украине

Украина должна показать больший прогресс в проведении реформ, чтобы получить очередной транш Международного валютного фонда.

Об этом на брифинге 6 мая заявил руководитель коммуникаций МВФ Джерри Райс, передает Liga.net. Он напомнил о переговорах с руководством Украины, которые состоялись ранее.

"В этом году у нас была виртуальная дискуссия с руководством Украины о прогрессе и имплементации решений, и реформ. Обсуждения были продуктивными, но необходим больший прогресс для завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжаются", – пояснил Райс.

Он добавил, что программа касается поддержки независимости Национального банка, гибкого курса валют, борьбы с коррупцией, среднесрочной фискальной стабильности и улучшении корпоративного управления.

Напомним, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что до 1 июня Украина примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с МВФ и получения нового транша в размере 5 миллиардов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабинете министров заявили, что в переговорах между МВФ и Украиной осталось два ключевых вопроса – антикоррупционные реформы и закон о Высшем совете правосудия.