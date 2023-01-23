В мире появится новая валюта-гигант, вторая по масштабу после евро

Бразилия и Аргентина – две крупнейшие экономики Южной Америки – разрабатывают план по созданию общей валюты c названием Sur (дословно – "юг"). Если к нему присоединятся другие страны региона, это будет означать появление второго по величине валютного блока в мире после еврозоны.

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Об этом заявили президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и президент Аргентины Альберто Фернандес в совместной статье для Perfil. Свой план латиноамериканские страны планируют презентовать в начале февраля на саммите в Буэнос-Айресе (Аргентина), пишет Financial Times (FT).

Предполагается, что создание валютного блока поможет снизить зависимость региона от расчетов в долларах США. "Мы также решили продолжить обсуждение общей южноамериканской валюты, которую можно было бы использовать как для финансовых, так и для коммерческих потоков, снижая затраты на операции и нашу внешнюю уязвимость", – говорится в совместной статье президентов.

Идею уже обсуждали в 2019 году. Однако тогда против валютного союза выступил центральный банк (аналог украинского НБУ) Бразилии.

Как подсчитали в FT, новый валютный союз будет составлять около 5% мирового ВВП в долларовом выражении. Для сравнения: на еврозону приходится около 14%.

Однако создание Sur может занять долгие годы, если не десятилетия. Той же Европе потребовалось целых 35 лет на создание единой валютной зоны, отмечают аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хорватия перешла на евро с 1 января 2023 года. Страна стала уже 20-м членом валютной зоны. Хорватия – первый новичок валютной зоны с 2015 года, когда к союзу присоединилась Литва.

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