В Крыму запасы воды сократились в несколько раз

В водохранилищах естественного стока в аннексированном Россией Крыму накопилось в 2,4 раза меньше ресурса, чем было год назад. И это с учетом того, что они начали немного заполняться в январе за счет прошедших осадков и таяния снега.

Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу февраля составил 36,052 млн куб.м, что на 48,875 млн куб. м меньше, чем год назад. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что приток воды в водохранилищах в млн куб.м составил: Белогорское – 3,044, Симферопольское – 0,494, Счастливое – 1,095, Партизанское – 0,496, Чернореченское – 4,299. Маловодие наблюдается в период 2019-2020 гг. и может продлиться в 2021-м.

В августе 2020-го графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах поблизости. В середине декабря на такой же режим перешла Ялта с окрестными поселками. В Алуште и Белогорске снижают давление в трубах по ночам, Евпатория осталась без горячего водоснабжения. Власти Севастополя из-за дефицита объявили режим повышенной готовности.

Отметим, что до аннексии Крыма весной 2014-го около 85% потребностей местных жителей пресной водой обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После "референдума" Украина его перекрыла.

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