Крымчане жалуются на поставки воды: местная "власть" заявила, что она течет просто по улицам

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Mакроэкономика
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Крымчане жалуются на поставки воды

"Глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов потребовал улучшить подвоз воды людям, оставшимся без водоснабжения из-за многочисленных аварий. Он добавил, что недопустимы ситуации, "когда при отсутствии воды в домах она целыми днями течет по улице". За минувшую неделю симферопольцы 713 раза обращались с жалобами на качество водоснабжения.

Об этом сообщает "РИА Новости". "В выходные была высокая аварийность на сетях водоснабжения – в Симферополе только на субботу насчитывалось более 25 аварий", – сказал Аксенов.

Он также отметил, что разделяет возмущение людей, которые видят подобное в период жесткого дефицита воды и потребовал службы активизироваться. Аксенов призвал улучшить регулярность подвоза воды к жилым домам.

На прошлой неделе симферопольцы 713 раза обращались с жалобами на качество водоснабжения. Из общего числа обращений 213 – об утечках воды, на отсутствии воды вне заявленного графика – 207, на отсутствие воды на верхних этажах – 42, на аварийные отключения – 25, на аварии канализационных сетей и колодцев – 17. Также 517 обращений по качеству подаваемой воды.

"По заявкам на подвоз ничего не хочу слушать – все они должны быть выполнены. Если люди не знают графика – ознакомьте, если не подвозили – добавьте время," – добавил Аксенов.

Ранее в Ялте активисты собирали подписи против строительства установки по опреснению морской воды. Жители полуострова опасаются, что вода будет опасной для здоровья, и намерены обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.

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