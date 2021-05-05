В Крыму планируют воду из водопадов перебрасывать в водохранилища: заявление "властей"

"Глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Ялты намерены начать перебрасывать воду из водопадов в водохранилища.

Об этом он написал в своем Facebook. "Так, например, по Ялте планируется переброска воды из водопадов в водохранилища, отдельные мероприятия по Алуште и, безусловно, при запуске в полном объеме Бештерек-Зуйского водозабора у нас получится обеспечивать водой крымскую столицу круглосуточно", – заявил он.

Подобные меры обсуждались на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. "Уверен, как минимум до конца текущего года, даже при самом плохом сценарии, крымчане будут с водой. Более того, курортный сезон также должен пройти комфортно и без ущерба для местных жителей", – написал Аксенов.

Напомним, ранее Марат Хуснуллин заявил, что аннексированный Россией Крым обеспечен водой на текущий и ближайшие годы. Среди вариантов для стабилизации ситуации с водой рассматриваются новые водозаборы, добычу воды из-под Азовского моря, опреснение морской воды.

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