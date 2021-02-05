В Крыму пересыхают водохранилища: люди жалуются на ужасное качество воды

В аннексированном Россией Крыму массово усыхают водохранилища, а оставшиеся не в силах "напоить" всех. При этом местные жители жалуются на ужасное состояние воды.

Об этом сообщает "НВ". "Везде вода отвратительного качества. Ее хлорируют постоянно, но очистить воду, добытую со дна, с илом, не представляется возможным", – говорит жительница Симферополя Светлана Вома, работающая в местном водоканале.

Отметим, что этой зимой фактически полностью пересохло Аянское водохранилище. Именно оно было одним из тех источников, которые поят Симферополь.

Подача воды идет по нескольку часов в день, по графику, но все зависит от района – в некоторых ее нет подолгу. В последнее время большая часть полуострова в той или иной степени столкнулась с нехваткой живительной влаги. И в очень многих местных населенных пунк­тах ее подают по часам.

В Крыму находиться 23 крупных водохранилища, общий объем которых составляет 399 млн кубомет­ров. Однако в 2019‑м и 2020‑м из‑за засушливой погоды большая их часть обмелела, некоторые даже стали пересыхать (как в случае с Аянским). К середине декабря прошлого года суммарный запас влаги в этих озерах сократился до 27 млн кубов. При этом один лишь Симферополь "выпивает" их в сутки 160 тыс.

Напомним, что в водохранилищах естественного стока в аннексированном Россией Крыму накопилось в 2,4 раза меньше ресурса, чем было год назад. И это с учетом того, что они начали немного заполняться в январе за счет прошедших осадков и таяния снега.

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