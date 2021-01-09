В Крыму назревает катастрофа из-за нехватки воды: последний раз такая ситуация была еще в 90-х

В аннексированном Россией Крыму катастрофически не хватает воды. В декабре 2020-го не было достаточного количества осадков. В результате сейчас вся вода на полуострове занимает меньший объем, чем одно Партизанское хранилище. Последний раз такая ситуация наблюдалась еще в 90-х.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости". Так, в конце прошлого года синоптики ожидали значительные осадки, однако прогноз не оправдался. В реке Альма пересыхание продолжается 150 дней, а в Черной – 141 день.

Именно они снабжают водой такие города как Симферополь и Севастополь. Последний раз такая ситуация наблюдалась еще в 1998 году. Река Черная не пересыхала уже более десяти лет. "Также пересохшими остаются горные реки в окрестностях Алушты, Феодосии и Судака", – говорится в публикации издания.

Материковая часть Украины после аннексии перестала поставлять питьевую воду на полуостров. Собственного ресурса в Крыму катастрофически не хватает.

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