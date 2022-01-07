В Казахстане ограничили продажу автогаза, на АЗС выстроились километровые очереди

Власти Казахстана ввели новые ограничения для рядовых граждан. На АЗС в южных и западных регионах страны 7 января перестали продавать сжиженный газ. Именно из-за цен на этот товар 2 января в Казахстане вспыхнули протесты. Стоимость автогаза решили снизить, но на фоне массовых беспорядков спрос на топливо резко вырос, на заправках выстроились очереди.

О введении ограничений на продажу газа официально объявило Минэнерго Казахстана. "Имеются временные ограничения с реализацией сжиженного нефтяного газа в западных и южных регионах страны в связи с необходимостью соблюдения мер безопасности на заправках, а также в связи с отсутствием интернета для произведения взаиморасчета", – заявили в ведомстве.

При этом, по данным Sputnik Казахстан, в крупнейшем городе стране Алматы, который находится именно на юге, с 5 января закрыты многие заправки. Но люди все равно пытаются купить топливо.

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"В Алматы к этому часу большинство АЗС закрыты... На тех заправках, которые работают, образовались километровые очереди из автомобилей. Пока открыты всего несколько заправок, к ним большие очереди", – сообщают местные журналисты. Очереди на заправках стоят уже третьи сутки, пишут в соцсетях.

Кроме того, из магазинов с столице Казахстана Нур-Султане (Астане) полностью исчез алкоголь. Другие продукты, по данным местных СМИ, есть в свободной продаже.

"В банкоматах появились наличные. К ним периодически выстраиваются очереди", – сообщают из Нур-Султана. Тем не менее, многие банкоматы в столице по-прежнему не работают из-за проблем со связью.

В других городах тоже сообщают о проблемах со снятием наличных. "Это в первую очередь очередь связано с отсутствием интернета, а также отсутствием возможности обеспечить безопасную инкассацию при пополнении наличности", – цитируют местные СМИ объяснение центрального банка Казахстана.

Накануне, 6 января, жители больших городов Казахстана также выстраивались в огромные очереди за хлебом. Теперь ситуация с продуктами улучшилась, сообщают в сети. Некоторые закрытые магазины возобновили торговлю.

OBOZREVATEL ведет хронику протестов в Казахстане:

массовые протесты в Казахстане начались в начале января 2022 года после двукратного роста цен на сжиженный газ;

протесты начались в городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана, а позже распространились на всю территорию страны;

4 января начались столкновения протестующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты;

5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, также важнейшую в стране должность главы Совбеза перестал занимать экс-президент Нурсултан Назарбаев;

по всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, по состоянию на 7 января жителей информируют о важных новостях через СМС;