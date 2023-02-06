В Кабмине рассказали, как изменят экономику Украины для вступление в ЕС

Украине перед вступлением в ЕС и для того, чтобы обеспечить такую возможность, должна интегрировать рынки и обеспечить свободную торговлю. Часть мероприятий уже согласовано.

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Как написала в своей колонке для "Европейской правды" министр экономики, вице-премьер Юлия Свириденко, в то время как проходят политические дискуссии, в Кабмине уже разрабатывают экономическую интеграцию. Среди шагов:

Восстановление экономики

Минэкономики работает над тем, чтобы ЕС помог страховать военные риски. Это бы позволило бизнесу без опасений инвестировать в украинскую экономику. "ЕС и государствы-члены должны стимулировать национальные институты, которые страхуют военные риски", – отмечает Свириденко.

Соглашение о свободной торговле

Евросоюз в 2022-м занимал 55% в торговом обороте. Минкономики и DG Trade согласовали Приоритетный план мероприятий с усиленной имплементации соглашения про свободную торговлю. Украинская экономика должна стать часть внутреннего рынка ЕС.

Всего предусмотрели 29 мероприятия. Цель - достичь интеграции еще до вступления в ЕС. Это позволит украинскому бизнесу продавать свои товары и услуги в Евросоюзе без препятствий.

Интеграция трудовых рынков

Многие украинцы в качестве беженцев уже получили возможность найти легальную работу в государствах членах-ЕС. Это помогает странам Евросоюза компенсировать дефицит кадров. При этом Украина же заинтересована, чтобы после войны вернуть всех беженцев домой. Это также даст возможность быстрее восстановить экономику.

"Мы работаем над системной экономической интеграции Украины в ЕС, что есть основой всех интеграционных процессов на континенте", – отмечает Свириденко.

Адаптация законодательства

В ближайшее время должны завершить "промышленный безвиз". Кроме того, адаптируют и законодательство о роуминге. Это позволит временный механизм роуминга (его ввели из-за большого количества беженцев) превратить на постоянный.

Как писал OBOZREVATEL, Европейский Союз 5 февраля ввел эмбарго на дизельное топливо и другие нефтепродукты из РФ. Также вместе с "Большой семеркой" ввели ограничение цен (то есть покупать можно только в том случае, если Россия предлагает цены не выше установленного лимита).

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