В Германии заговорили о массовых отключениях электричества из-за дефицита газа

В Германии могут произойти отключения электричества, если газопровод "Северный поток-2" не запустят. Это может случиться в первую очередь из-за недостаточного объема поставок газа из России, сообщают немецкие СМИ. Отметим, что подобные заявления чаще всего звучат из-за шантажа Кремля. Правительство РФ прямо заявляло, что кризис может завершиться, а цены на топливо упадут в случае запуска "трубы".

"Германия сможет избежать отключений электроэнергии только в том случае, если новые газовые электростанции будут построены в больших масштабах. А они будут работать, даже когда не дует ветер или не светит солнце", – написал в материале Handelsblatt обозреватель Юрген Флаугер.

В России уверяют, что если "Северный поток-2" запустят в эксплуатацию, то ситуация нормализируется. А президент РФ Владимир Путин, которого в статье Флаугер иронично называет "безупречным демократом", специально подводит ЕС к этому решению, используя разные способы. Яркий пример – ограничения поставок. Уже 9 день к ряду "Газпром" не бронирует транзит топлива в ЕС через Беларусь (газопровод "Ямал – Европа").

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Еще с самого начала строительства "трубы" власти Украины, Польши и стран Балтии говорили об опасности и скрытых угрозах проекта. О методах Кремля рассказал гендиректор "ОГТСУ" ("Оператор газотранспортной системы Украины") Сергей Макогон. Он указал, как увеличился отбор газа из ПХГ Европы.

"Газпром" сокращает поставки газа в ЕС через Польшу и Украину, поэтому Европа установила рекорд по отбору газа из запасов. Он стал максимумом с начала отопительного сезона, достигнув 762 млн кубометров. Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, т. е. с 2011 года по подъему газа за этот день (23 декабря). Общая мощность хранения с начала сезона снизилась до 62,9 млрд кубометров, что на 58,3% от суммы и на 22 млрд кубометров меньше прошлого года", – написал Макогон в Facebook.

Несмотря на заявления "Газпрома" и российского правительства о том, что страна никакого давления на ЕС не осуществляет и на подорожание энергоносителей не влияет, был зафиксирован ряд ситуаций, когда стоимость газа моментально менялась из-за высказываний властей РФ касательно поставок. Или же, когда российский концерн отказывался от дополнительных мощностей по транзиту через Украину.

"Северный поток-2" ситуацию не изменит

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью "РБК-Украина" заявил, что запуск российской "трубы" не приведет к удешевлению газа. Наоборот, это только утяжелит ситуацию.

Причина – вероятный отказ Кремля от транзита топлива через Украину. А также желание Путина вернуться к долгосрочным контрактам.

"Это в значительной степени заблуждение, что цены на газ в Европе снизятся, если просто запустится "Северный поток-2". Потому что Путин хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые при этом не были бы привязаны к рынку, хабам, споту. Более того, с запуском "трубы" Россия физически прекратит транзит через Украину. Это еще больше утяжелит ситуацию на рынке газа в Европе", – заметил Витренко.

На данный момент стоимость газа в Европе снизилась до $1272 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные ICE Futures. Причиной удешевления стало увеличение экспорта газа из США в еврорегион.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "Северный поток-2" играет большую геостратегическую роль. Поэтому он не может быть частным коммерческим проектом, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Таким образом, позиция властей разделилась. Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что считает "Северный поток-2" совместным коммерческим проектом.