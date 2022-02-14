В Германии хотят конфисковать недвижимость олигархов из РФ

В Бундестаге предлагают конфисковать недвижимость российских олигархов в Германии в случае вторжения России в Украину. Кроме того, фигурантам санкций могут ограничить свободу въезда в страну и заморозить их счета.

Об этом в эфире Bild TV заявил заместитель председателя фракции Свободной демократической партии в Бундестаге (92 из 736 мест) Александер Ламбсдорф. Он подчеркнул: нападение России на Украину будет означать "конец ее отношений с Европой".

"Некоторые олигархи из России имеют огромные владения в Берлине. В случае отсутствия у нас уверенности в источнике средств, использованных для финансирования недвижимого имущества, нам следует реквизировать недвижимое имущество. Экономическая цена вторжения в Украину будет высокой, как никогда раньше", – сказал Ламбсдорф.

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При этом он подчеркнул: санкции против России нужно рассматривать в политической, а не какой-либо другой плоскости. А следовательно, по его мнению, Германия обязана будет свести экономическое взаимодействие с РФ к минимуму.

"Нам следует политически подойти к этому вопросу. До сих пор мы имели сугубо юридическое понимание санкций. Германия сведет экономическое взаимодействие к минимуму. Рефинансирование российских банков станет крайне сложным", – отметил депутат Бундестага.

Станы G7 готовы ввести масштабные санкции против РФ

Ранее о готовности обвалить российскую экономику заявили министры финансов стран G7 ("Большой семерки"). В нее, напомним, входят:

Великобритания;

Германия;

Италия;

Канада;

Франция;

Япония;

США .

В соответствии с их заявлением, против РФ будут введены "немедленные" санкции в случае полномасштабного вторжения в Украину. Утверждается, что ограничения будут иметь масштабные последствия для российской экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вашингтоне заявили о готовящихся списках представителей экономической элиты РФ для применения санкций в случае военного вторжения в Украину. Ограничения могут затронуть людей из окружения президента России Владимира Путина.