В Евросоюзе завершили работу над пакетом санкций против российских олигархов и энергосектора – РАР

На текущей неделе Европейская комиссия завершит работу над пакетом санкций, которые могут быть введены против России в случае полномасштабного вторжения в Украину. Ограничения будут касаться финансового и энергетического секторов, а также олигархов, близких к президенту РФ Владимиру Путину.

Пакет потенциальных мер готовится в тесной координации с Соединенными Штатами. Об этом сообщает польское издание Polska Agencja Prasowa SA со ссылкой на источники в Брюсселе.

Кроме того, Запад изучает то, какие товары могут попасть под запрет на экспорт в Россию. Источник из ЕС отмечает, что важно то, чтобы санкции были синхронизированы.

"Это не только ЕС и США, но и Канада, Великобритания и Швейцария. Если бы была внеочередная сессия Совета Европы в связи с кризисом в Украине, у лидеров был бы готов очень большой санкционный пакет. Смысл в том, чтобы в случае агрессии встречаться не для того, чтобы приказать Еврокомиссии подготовить санкции, а для того, чтобы их принять", – говорит собеседник издания. Он указал, что применение этих санкций будет зависеть от политического решения Европейского союза.

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Что происходит?

Запад ищет инструменты, с помощью которых можно будет нанести ущерб экономике России. Ограничения могут затронуть газопровод "Северный поток-2", банки из РФ, отключение страны от SWIFT.

Начнем с последнего. Межбанковскую систему сейчас используют больше 11 тыс. банков для отправки защищенных сообщений и платежей. Если Россию отключат от SWIFT, это приведет к прекращению всех международных операций, вызовет волатильность валюты и массовый отток капитала.

Соединенные Штаты также могут ввести масштабные санкции, которые ударят по российским банкам. В частности, как заявил американский лидер Джо Байден, последние лишатся доступа к расчетам в долларах.

"Мы находимся в положении, когда это будет иметь серьезные экономические последствия. Например, все, что связано с долларами, если они вторгнутся. Они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларами", – заявил Байден на пресс-конференции, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ограничения в случае полномасштабного вторжения в Украину будут введены также против целых секторов российской экономики, в частности оборонного и аэрокосмического. Помимо этого, если Путин решит атаковать Украину, скандальный газопровод "Северный поток-2" не будет запущен.

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