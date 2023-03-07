В Европе вскоре создадут картель для общих закупок газа: в ЕК рассказали, как будет работать

Уже в апреле Европейский Союз (ЕС) намерен создать картель для общих закупок газа, чтобы снизить цены. Так, 27 стран блока, а также 3 не входящие в ЕС европейские страны намерены закупить в общей сложности около 24 млрд кубометров газа в период следующих 3-х лет.

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Об этом рассказал вице-президент Европейской комиссии (ЕК) и бывший еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович агентству Bloomberg. Первые общие закупки единственный закупщик намерен осуществить уже в следующем месяце.

Как отмечается, около 50 крупнейших производителей газа во всем мире уже заинтересовались участием в тендере, который состоится в апреле. В ЕС ожидают, что первые долгосрочные контракты на поставку газа с компаниями из США, Ближнего Востока и Африки будут заключены уже в июне.

Совместные закупки газа являются новым инструментом, который ЕС применяет, чтобы ограничить скачок стоимости энергоносителей, вызванный сокращением поставок российской энергии после вторжения Москвы в Украину.

"Нам явно нужно изменить экономическую ситуацию в Европе. Я считаю, что мы создаем новую систему, которая усилит конкуренцию, привлечет новых поставщиков и снизит цены на энергию. С тех пор как мы начали эту работу, международные поставщики очень заинтересовались", – сказал Шефчович.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания Sustainable Solutions готовит два проекта по поставке Украине сжиженного газа. Уже арендован плавучий терминал, который, как планируется, будет размещаться у побережья Эстонии.

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