В Штатах рассматривают возможность поставки сжиженного газа Украине

Американская компания Sustainable Solutions готовит два проекта по поставке Украине сжиженного газа. Уже арендован плавучий терминал, который, как планируется, будет размещаться у побережья Эстонии.

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Об этом рассказал генеральный директор Sustainable Solutions Эмиль Пенья в комментарии "УП". Он отметил, что есть два танкера, которые будут обслуживать плавучий терминал для Украины.

Пенья добавил, что газовый проект должен стартовать уже в октябре 2023 года. "Часть газа уже готова выкупить Эстония, еще часть – Латвия. Однако большую часть мы готовы предложить Украине", – сказал гендиректор компании.

На следующей неделе в Хьюстон (Техас, США) должно прибыть руководство НАК "Нафтогаз Украины" и будут проведены переговоры. При этом в Sustainable Solutions отметили, что второй проект может быть реализован уже в ближайшие месяцы этого года.

Как указывается, проект предусматривает поставку сжиженного газа специальными грузовыми авто, оснащенными устройствами для регазификации топлива. Такие перевозки популярны в Соединенных Штатах и Европе.

"Насколько известно, такие услуги предоставляет только одна компания. Сейчас мы готовы арендовать 10 таких машин, однако в будущем их количество может быть увеличено", – сообщил Пенья.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что "Нафтогаз" планирует в этом году отказаться от поставок газа из-за границы. Для этого компания должна увеличить добычу на 8%, а частные компании – на 16%, заявил глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев.

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