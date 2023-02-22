Венгрия заблокировала 10-й пакет санкций ЕС против России: чего требуют у Орбана

Венгрия снова блокирует введение санкций против России. На этот раз правительство Виктора Орбана тормозит принятие 10-го пакета ограничений. Разногласия касаются продления уже введенных санкций против России, которые должны возобновляться каждые шесть месяцев

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В 10-м пакете предложено увеличить продление срока действия с шести до 9-12 месяцев. Венгрия выступает против этого условия, сообщили журналист Рикард Йозвяк и издание Politico.

Кроме того, до 22 февраля Венгрия также требовала исключить ряд лиц из санкционных списков ЕС. Однако по этому вопросу страна сдала назад, отмечает Йозвяк.

"Венгрия отступила! Снова. Сначала говорили об [исключении из санкционных списков] девяти человек, затем четырех, вчера (21 февраля. – Ред.) двоих. Сегодня: соглашение о нуле удалений из списка", – сообщил Йозвяк.

Впрочем, требование Венгрии продлевать санкции каждые полгода осталось в силе. Многие другие страны ЕС требует продление этого срока до 9 или 12 месяцев.

По данным Politico, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лично пригрозил Евросоюзу воспользоваться правом вето и блокировать 10-й пакет санкций, если не будут выполнены требования Венгрии.

Вероятно, именно на этом фоне ЕС не смог согласовать 10-й пакет санкций 22 февраля. Переговоры продолжатся 23 февраля. Для одобрения ограничительных мер требуется единогласие всех государств-членов союза.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Украина вводит санкции на 50 лет против всех финучреждений РФ. В частности, эти секторальные санкции коснутся всех российских банков и Центробанка РФ.

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