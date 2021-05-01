В ЕС предупредили, что могут отключить Россию от SWIFT: приведет ли к коллапсу экономики РФ

Европарламент утвердил резолюцию, которая предусматривает наказание для России в случае, если страна-агрессор решится на военную эскалацию против Украины. Среди санкций – отключение РФ от SWIFT (межбанковская система передачи информации), что приведет к потери до 5% ВВП в год.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как утверждает экономист, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко, в случае отключения от SWIFT Россия может потерять до 5% ВВП в год, ведь подобные санкции выбросят ее из некоторых рынков.

"Это приведет к тому, что все транзакции России будут замедлены, а некоторые – просто невозможны. К примеру, под угрозой окажутся биржевые транзакции, потому что там скорость – главный критерий той или иной операции. Для России также будут недоступны спотовые рынки. Поскольку она получает основные доходы от продажи энергоресурсов, это ударит существенно. Отключение SWIFT также выбьет Россию с некоторых других рынков, к примеру, с рынка нефти, или даже зерна", – говорит экономист.

Отключение России от любой финансовой системы – это торговая война, которая соразмерна с военными действиями, говорит глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. "Решатся на это или нет – вопрос сложный. Все зависит от того, насколько далеко пойдет Россия в возможном военном решении по Украине", – добавил эксперт.

"Отключение от SWIFT – это мера, очевидно, крайняя, но ее нельзя исключать", – говорит Паращий.

Российские эксперты часто утверждают, что страны Европы не заинтересованы в том, чтобы отключать РФ от SWIFT, ведь сами понесут финансовые потери. Доля правды в этом действительно есть, ведь санкции предусматривают некоторый ущерб с обеих сторон. Но на самом деле для торговых партнеров России он будет небольшим. А в целом на мировую экономику это практически не повлияет, ведь удельный вес российской экономики в мировой всего лишь 1,5%.

"Негатив будет, но он будет измеряться сотыми процента, если брать мировую экономику. Некоторые партнеры России пострадают. Санкции предусматривают взаимные потери, но потери российской стороны будут самыми большими", – подчеркнул Савченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, инициатором документа выступила крупнейшая в Европарламенте фракция Европейской народной партии. Кроме наращивания российской армии у границ Украины, причинами был назван конфликт РФ и Чехии из-за взрывов складов боеприпасов в Врбетице, а также дело осужденного оппозиционера Алексея Навального.