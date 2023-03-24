В ЕС не хотят увеличивать финансирование фонда на закупку оружия для Украины: названы страны

Польша намерена настаивать на увеличении Европейского фонда мира, из которого финансируются закупки оружия для Украины. Для этого ей нужно сломить сопротивление 4 стран, утверждающих, что именно они делают наибольший вклад в бюджет фонда и это является для них обузой.

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Об этом сообщает RMF24. Отмечается, что речь идет о:

Франции;

Германии;

Италии;

Греции.

Авторы материала объясняют: по заявлению этих стран, они обеспечивают наполнение фонда на 60%. В связи с этим Франция, Германия и Италия хотят сначала установить:

принципы расходования этих денег;

этапы выплат;

то, какая часть будет выделена Украине, а какая пойдет на другие совместные миссии.

Обсуждение вопроса, отмечается, будет вынесено на саммит лидеров ЕС в июне-2023. До этого его будут обсуждать:

послы Евросоюза;

затем – главы МИД.

Ранее же Украина получила очередные 1,5 млрд евро бюджетной помощи от Европейского Союза. Средства входят в 18-миллиардный пакет и уже поступили на государственные счета Украины. Тратить эти средства можно на покрытие "дыры" в бюджете, но не на военные нужды.

"В целом с начала года финансовая помощь от Евросоюза составила 4,7 млрд евро. Эти средства позволят нам удержать макрофинансовую стабильность, выплачивать социальные пособия, пенсии, финансировать в полной мере зарплаты учителям и врачам", – прокомментировал это премьер-министр Денис Шмыгаль.

Средства выделены в рамках рекордного пакета помощи на 18 млрд евро. Его утвердили на весь 2023 год. Таким образом, Украина прогнозируемо получает от Европы по 1,5 млрд евро в месяц.

Эти деньги Украина не может тратить исключительно по своему усмотрению, в том числе их нельзя выделять на финансирование ВСУ. Средства должны пойти:

на неотложные бюджетные расходы (невоенные), включая выплату пенсий;

восстановление критически важной инфраструктуры;

начальную поддержку послевоенной реконструкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) вычеркнула Украину из списка стран, где состояние противодействия коррупции является "глобально неудовлетворительным". Там заявили, что Украина достигла определенных улучшений, выполнив 15 из 31 рекомендации на удовлетворительном или близком к нему уровне.

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