Украину вычеркнули из "коррупционного" списка: Совет Европы принял решение

Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) вычеркнула Украину из списка стран, где состояние противодействия коррупции является "глобально неудовлетворительным". Там заявили, что Украина достигла определенных улучшений, выполнив 15 из 31 рекомендации на удовлетворительном или близком к нему уровне.

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Об этом говорится в опубликованном в соответствующем отчете. Согласно ему, из остальных рекомендаций:

9 выполнены частично;

7 не выполнены вообще.

"Военное время привело к необходимости введения военного, чрезвычайного положения и корректировки приоритетов. Тем не менее, Украина продолжила работу по имплементации рекомендаций GRECO. Достигнутый прогресс заслуживают высокой оценки", – говорится в отчете.

При этом Группа также попросила Украину предоставить отчет о мерах, принятых для воплощения невыполненных рекомендаций до 31 марта 2024 года. А кроме того, сделала вывод, что текущий уровень выполнения рекомендаций больше не является "глобально неудовлетворительным".

В то же время, лидеры Европейского Союза поддержали идею создания правового механизма, который привлечет руководство России к ответственности за военные преступления против Украины. Речь идет о создании трибунала для страны-агрессора.

Также они одобрили "формулу мира" от украинского лидера Владимира Зеленского, выступившего в онлайн-формате на очередном саммите ЕС, который проходит в Брюсселе 23-24 марта.

Тем временем, большинство европейцев – 65% – поддерживают вступление Украины в Европейский Союз в ближайшие несколько лет. Социологи считают, что большинство жителей ЕС "решительно и единодушно отреагировали на агрессивную войну России". Также, согласно исследованию:

67% опршенных выступают за то, чтобы Европа получила больше независимости от российских энергоносителей, даже если это приведет к дальнейшему росту цен;

61% – чтобы ЕС помогал Украине поставками оружия в борьбе с оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Украина получила очередные 1,5 млрд евро бюджетной помощи от Европейского Союза. Средства входят в 18-миллиардный пакет и уже поступили на государственные счета Украины. Тратить эти средства можно на покрытие "дыры" в бюджете, но не на военные нужды.

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