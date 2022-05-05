В ЕС хотят предоставить Молдове статус кандидата в члены на фоне войны в Украине

Европейский парламент принял резолюцию в поддержку предоставления Молдове статуса кандидата в члены Евросоюза. Таким образом, ЕП поддержал интеграцию страны в единый рынок ЕС, а также расширение отраслевого сотрудничества. При этом в документе подчеркивается, что Молдова сильно пострадала от войны, которую Россия ведет против Украины.

Об этом сообщили в ЕП. "В тексте резолюции говорится, что Молдова непропорционально сильно пострадала от российской войны в соседней Украине. Это в основном связано с прибытием более 450 тыс. украинских беженцев с начала вторжения, почти 100 тыс. из которых остаются в Молдове, а также с потерей торговли и ростом цен на энергию и транспорт", – отметили в Европарламенте.

В связи с этим, подчеркивается, депутаты ЕП призвали ЕС оказать больше поддержки стране посредством:

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новой макрофинансовой помощи;

дальнейших мер по либерализации транспорта и торговли;

постоянной поддержки в вопросе беженцев.

"На фоне войны России против Украины парламент приветствует официальное заявление Молдовы о членстве в ЕС и заявляет, что союз должен предоставить ей статус кандидата в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе (согласно которому страна, которая придерживается ценностей ЕС, может претендовать на присоединение) и на основании заслуг", – отметили в ЕП.

Помимо этого Европарламент поддержал интеграцию Молдовы "в единый рынок ЕС и расширение отраслевого сотрудничества". А также призывал Еврокомиссию "как можно скорее завершить оценку заявки и предоставить стране полную помощь, пока идет работа над этим".

Отдельное внимание уделяется энергетическому вопросу, отмечая, что попытки России использовать поставки газа для давления на Молдову в политических вопросах неприемлемы.

Евродепутаты призвали Еврокомиссию и страны ЕС поддержать Молдову для того, чтобы обеспечивать энергонезависимость, диверсифицировать поставки, повысить энергоэффективность и расширять использование возобновляемых источников энергии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что австрийский министр по делам ЕС и конституционным вопросам Каролин Эдтштадлер заявила, что вступление Украины в ЕС не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет". Она подчеркнула: для Украины не может быть ускоренной процедуры, поскольку, среди прочего, "некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетия для следующего шага".