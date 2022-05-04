Австрия не хочет видеть Украину в ЕС в ближайшие 5-10 лет: как объясняет

Австрийский министр по делам ЕС и конституционным вопросам Каролин Эдтштадлер заявила, что вступление Украины в ЕС не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет". Она подчеркнула: для Украины не может быть ускоренной процедуры, поскольку, среди прочего, "некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетия для следующего шага".

Об этом сообщает Euractiv. Отмечается: по словам Эдтштадлер, полный процесс присоединения Украины будет "длительным процессом адаптации"

"И он,безусловно, не может быть достигнут в ближайшие пять-десять лет. Поскольку некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетия для следующего шага", – сказала она.

Эдтштадлер также прокомментировала слова министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, ранее предложившего Украине рассмотреть другие способы приблизиться к ЕС, кроме членства.

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Он также сказал, что украинское государство не должно получить статус кандидата на членство в ЕС уже в июне этого года, поскольку, якобы прошло до этого не столь долгий путь, как некоторые другие. В качестве примера он привел те же страны Западных Балкан. При этом Шалленберг подчеркнул, что что Украине в принципе не стоит становиться членом Евросоюза, причем даже в дальнейшем.

"Министр иностранных дел хотел этим сказать, что, возможно, также придется проявить творческий подход в том, как вы знакомите Украину с западными ценностями", – прокомментировала его слова Эдтштадлер.

При этом она отказалась трактовать слова Шалленберга в ключе отказа Украине от вступления в ЕС. По ее словам, Австрия не намерена препятствовать этому.

"Украина услышала отказ от членства в ЕС. А это не то, что имелось в виду, и это не позиция Австрии", – сказала Эдтштадлер.

Отметим, что Австрия является одной из немногих европейских стран, отказавшаяся поставлять Украине оружие. Вместо этого она решив же поддержать Украину гуманитарной помощью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина получит статус кандидата в члены ЕС уже в июне 2022 года. На это надеются в Кабмине, хотя и признают: некотороые страны союза пока относятся к этой идее скептически. Тем не менее, в руководстве самого ЕС не имеют вопросов к тем документам, которые Украина уже подготовила и передала ему.