В будущем биткоин займет новую роль: глава крупной инвесткомпании озвучила неожиданный прогноз

Биткоин в будущем займет роль ценной бумаги и будет служить надежной инвестицией. При этом стоимость криптовалюты стабилизируется.

Об этом в эфире CNBC заявил глава ARK Investment Management Кэти Вуд, передает Forklog. "Это произойдет по мере того, как биткоин станет более приемлемым классом активов. Думаю, что первая криптовалюта будет вести себя подобно рынкам с фиксированной доходностью", – сказала Вуд.

Она утверждает, что на данный момент цена биткоина наиболее коррелирует с ценами на недвижимость. В будущем, по словам Кэти Вуд, первая криптовалюта сумеет не только стабилизировать стоимость, но и войти в рекомендованный портфель для среднестатистического инвестора, состоящий из 60% акций и 40% облигаций.

Известный критик биткоина Питер Шифф назвал заявление Вуд "возмутительным". "Кэти Вуд утверждает, что в перспективе биткоин будет коррелировать с облигациями и якобы частично вытеснит их из инвестиционного портфеля. Это самый возмутительный и безапелляционный комментарий по биткоину на CNBC", – написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, в феврале курс криптовалюты несколько раз побил исторический рекорд. В пике цена превысила отметку в $58 тысяч за единицу. По капитализации биткоин уже превысил объем денежной массы российской валюты.

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