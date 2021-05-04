В бензине на украинских АЗС нашли запрещенные вещества: чем опасен контрафакт

В последние годы теневой рынок топлива в Украине стремительно растет. Сейчас эксперты оценивают количество контрафактного бензина примерно в 20% от всего оборота. От него страдают не только автомобили, но и автолюбители, пешеходы, экология и даже бюджет государства.

Чем так опасен контрафактный бензин – выяснял OBOZREVATEL.

Бензин на украинских автозаправочных станциях – преимущественно импортный. Разные компании покупают его примерно за одну и ту же цену и платят один и тот же налог. Потому не удивительно, что на многих АЗС цены на топливо находятся примерно в одних рамках. Но есть и заправочные станции, на которых бензин традиционно стоит гораздо дешевле. Разница может доходить до 3-4 грн. Как же им удается так экономить?

Как утверждается в исследовании Института потребительских экспертиз, некоторые компании "кустарным" способом "разбавляют" бензин различными неподакцизными веществами на мини-НПЗ. Это мелкие предприятия с простейшим оборудованием.

"Они делают примитивную перегонку. – объясняет директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. – В низкооктановый бензин стандарта Евро-2, Евро-3, чтобы поднять ему октаны и улучшить некоторые свойства, добавляют дополнительные компоненты, присадки. Таким образом получают топливо".

По подсчетам экспертов группы "А-95", мини-НПЗ в Украине около 25. В целом, группа "А-95" оценивает объем рынка бензина примерно в 2,5 млн тонн. Из них порядка 500 тыс. – контрафактное топливо.

Поражают и объемы, в которых некоторые сети АЗС импортируют подакцизные присадки под видом растворителей. К примеру, по данным исследования "А-95", компании, связанные с сетью "БРСМ-Нафта", за 2020-й год импортировали около 2 тыс. тонн монометиланилина (запрещенное вещество, относящиеся к аминам).

"В тонну бензина достаточно добавить 1%, 10 кг этого монометиланилина и у тебя получается из 92-го бензина – 95-й", – разъясняет принцип действия Сергей Куюн

Кроме аминов, контрафактный бензин может содержать повышенный уровень бензола, серы и кислотосодержащих компонентов (метанол, различные спирты).

Каждая составляющая имеет свое особое влияние на системы автомобиля.

Бензол. Это вещество очень токсично. Оно разъедает топливную систему и может привести к ее отказу.

Сера. Если ее в топливе слишком много, образовывается нагар, загрязняются топливные форсунки и "убиваются" катализаторы.

Монометиланилин. Это самое опасное из веществ, которые добавляют в бензин. С 2013-го ароматические амины (среди которых монометиланилин) запрещено использовать в бензинах, которые продают в Украине. Вначале эти вещества действительно пропали из украинского бензина, но теперь их снова фиксируют. Старые автомобили реагируют на монометиланилин не настолько резко. В новых же он может повредить двигатель.

Попадание этих токсических веществ в окружающую среду повышает уровень загрязнения воздуха. Уже из воздуха эти вещества оказываются в организме человека и некоторые наносят непоправимый урон здоровью. Это составляет угрозу как для самих автомобилистов, так и для пешеходов.

Сера. Она делает выхлопы более загрязненными, из-за чего в воздух попадают опасные окисли. Эти вещества поражают верхние дыхательные пути и накапливаются в организме человека.

Монометиланилин. Вещество крайне токсичное, его связывают с онкологическими заболеваниями легочной системы.

"Если в парах топлива высокая концентрация монометиланилина – человек, который это вдохнет, может даже потерять сознание", – говорит Куюн.

Кроме всего прочего контрафактный бензин наносит урон экономике и всему рынку АЗС. Топливо разбавляют неподакцызними веществами чтобы уйти от уплаты налогов. Как объясняет Сергей Куюн, с каждого литра бензина примерно 7 грн – это акцизный сбор. В то время, как чистая маржа автозаправочных станций – около 3 грн. Если удается сделать безакцизный бензин – можно заработать как минимум дополнительных 7 грн. В целом, различные манипуляции с составом позволяют увеличить маржу до 12 грн. За счет этого владельцы автозаправочных станций могут себе позволить продавать такой бензин на несколько гривен дешевле. При этом их заработки растут в разы, а в бюджет идут минимальные налоги.

Кроме легальных сетевых заправок с бензином сомнительного качества есть и масса нелегальных, так называемых "наливаек" количество которых можно оценить только косвенно. Подобная ситуация на рынке приводит к тому, что заправкам, которые работают прозрачно и продают бензин хорошего качества – работать просто не рентабельно. Фактически, их также мотивируют уходить в тень:

"Когда вы тратите 1,5-2 млн на легальную заправку, а рядом с вами стоят "наливайки", которые стоят 10-20 тыс долл, то конечно у них цены другие, – говорит экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук. – Вы должны покрывать свои затраты на зарплаты, на освещение, на окупаемость объекта. Из-за этой ситуации уменьшаются приливы легального сектора и налоги в бюджет".

То, что более дешевый бензин может иметь в своем составе различные примеси, вряд ли станет новостью для людей, которые активно им заправляются. Но учитывая общий уровень дохода населения и постоянный рост цен на топливо – для многих автолюбителей именно цена, а не качество играет первоочередную роль. Потому, даже учитывая пагубное влияния разбавленного топлива на автомобиль, на здоровье людей и на экологию – спрос на него пока не падает.