В банках пересчитали курс доллара: сколько в Украине стоит американская валюта 27 февраля

По состоянию на утро 27 февраля наличный курс доллара в Украине установился на уровне в 39,4/39,85 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. дороже на покупку и на 5 коп. на продажу, чем было днем ранее.

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Среди больших банков же самый высокий курс на покупку установил Сенс Банк – 39,45 грн. Самый низкий – Универсал Банк, 38,5 грн.

Продает же доллары дороже всего Ощадбанк – 40,15 грн. Дешевле всего – ПриватБанк, 39,55 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой курс на черном рынке

На черном рынке доллар продают по 39,6 грн. Покупают – по 39,48 грн. Это:

на 5 коп. дороже, чем было днем ранее на покупку;

на 3 коп. дешевле на продажу.

Какой официальный курс

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Ранее же глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. "Следовательно, процесс будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий. До их появления официальный курс будет оставаться фиксированным", – объяснил он.

Чего ожидать в марте

По словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, в конце февраля – начале марта в Украине будет сохранятся "курсовое равновесие": стоимость доллара не будет кардинально ни повышаться, ни падать. По прогнозам, наличный курс американской валюты продолжит удерживаться на уровне в 39,5-40,5 грн.

"С начала года валютный рынок в здравом смысле оживлен, об этом свидетельствуют умеренные курсовые колебания в обменных пунктах. В то же время, по всем признакам, в течение следующей недели [27 февраля – 5 марта] сохранится "курсовое равновесие". Сейчас нет веских оснований ни для резкого укрепления гривни, ни для ее падения", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут купить американскую валюту онлайн. НБУ дал возможность гражданам покупать доллары в пределах 100 тыс. грн (на одного человека).

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