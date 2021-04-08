В Азовском море начали поиск пресной воды для Крыма: что говорят "власти"

Крупная компания приступила к разведке дна Азовского моря на наличие запасов пресной воды. Ее могут применять в бытовых нуждах для жителей аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщил так называемый вице-премьер "крымского правительства" Евгений Кабанов, пишет "РИА Новости". "Одной из ведущих компаний ведется разведка в Азовском море у берегов Крыма с целью определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения в бытовых нуждах", – сказал он.

По словам Кабанова, параллельно идет разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах. "Если под дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать ее подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам", – добавил Кабанов.

Отметим, что до аннексии Крыма около 85% потребностей местных жителей пресной водой обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После "референдума" Украина его перекрыла.

Ранее стало известно, что в Крыму, несмотря на осадки, запасы воды находятся на критическом уровне. Суммарный объем в водохранилищах составил 61,3 млн кубометров, в то время как еще в 2014-м был на уровне 253,1 млн.

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