В Азовском море начали поиск пресной воды для Крыма: что говорят "власти"
Крупная компания приступила к разведке дна Азовского моря на наличие запасов пресной воды. Ее могут применять в бытовых нуждах для жителей аннексированного Россией Крыма.
Об этом сообщил так называемый вице-премьер "крымского правительства" Евгений Кабанов, пишет "РИА Новости". "Одной из ведущих компаний ведется разведка в Азовском море у берегов Крыма с целью определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения в бытовых нуждах", – сказал он.
По словам Кабанова, параллельно идет разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах. "Если под дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать ее подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам", – добавил Кабанов.
Отметим, что до аннексии Крыма около 85% потребностей местных жителей пресной водой обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После "референдума" Украина его перекрыла.
Ранее стало известно, что в Крыму, несмотря на осадки, запасы воды находятся на критическом уровне. Суммарный объем в водохранилищах составил 61,3 млн кубометров, в то время как еще в 2014-м был на уровне 253,1 млн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Редактор Польско-украинского портала Дариуш Матерняк заявил, что невзирая на действия РФ, в Крыму ситуация с водой не улучшилась. При этом в 2021-м водоснабжение жителей полуострова может еще больше ухудшиться.
В марте общий объем ресурса в водохранилищах временно оккупированного Крыма достиг 61,39 млн. куб.м, что почти в два раза меньше, чем было в это время в 2020 году. Разница составила 44,87 млн.куб. м.