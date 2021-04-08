В Азовському морі почали пошук прісної води для Криму: що говорить "влада"
Велика компанія розпочала розвідку дна Азовського моря на наявність запасів прісної води. Її можуть застосовувати в побутових потребах для жителів анексованого Росією Криму.
Про це повідомив так званий віцепрем'єр "кримського уряду" Євген Кабанов, пише "РИА Новости". "Однією з провідних компаній ведеться розвідка в Азовському морі біля берегів Криму з метою визначення підводного басейну прісної води і можливості її застосування в побутових потребах", – сказав він.
За словами Кабанова, паралельно йде розроблення низки підземних родовищ прісної води в Сімферопольському і Бахчисарайському районах. "Якщо під дном Азовського моря буде знайдена прісна вода, то одним із рішень може стати її подача в Північно-Кримський канал, значна частина якого сьогодні простоює з відомих причин", – додав Кабанов.
Відзначимо, що до анексії Криму близько 85% потреб місцевих жителів прісною водою забезпечував Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра. Після "референдуму" Україна його перекрила.
Раніше стало відомо, що в Криму, незважаючи на опади, запаси води на критичному рівні. Сумарний обсяг у водосховищах склав 61,3 млн кубометрів, водночас ще 2014-го був на рівні 253,1 млн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Редактор Польсько-українського порталу Даріуш Матерняк заявив, що незважаючи на дії РФ, в Криму ситуація з водою не покращилася. До того ж 2021-го водопостачання жителів півострова може ще більше погіршитися.
У березні загальний обсяг ресурсу у водосховищах тимчасово окупованого Криму досяг 61,39 млн куб. м, що майже вдвічі менший, ніж було в цей час 2020 року. Різниця склала 44,87 млн куб. м.