В Азовському морі почали пошук прісної води для Криму: що говорить "влада"

Велика компанія розпочала розвідку дна Азовського моря на наявність запасів прісної води. Її можуть застосовувати в побутових потребах для жителів анексованого Росією Криму.

Про це повідомив так званий віцепрем'єр "кримського уряду" Євген Кабанов, пише "РИА Новости". "Однією з провідних компаній ведеться розвідка в Азовському морі біля берегів Криму з метою визначення підводного басейну прісної води і можливості її застосування в побутових потребах", – сказав він.

За словами Кабанова, паралельно йде розроблення низки підземних родовищ прісної води в Сімферопольському і Бахчисарайському районах. "Якщо під дном Азовського моря буде знайдена прісна вода, то одним із рішень може стати її подача в Північно-Кримський канал, значна частина якого сьогодні простоює з відомих причин", – додав Кабанов.

Відзначимо, що до анексії Криму близько 85% потреб місцевих жителів прісною водою забезпечував Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра. Після "референдуму" Україна його перекрила.

Раніше стало відомо, що в Криму, незважаючи на опади, запаси води на критичному рівні. Сумарний обсяг у водосховищах склав 61,3 млн кубометрів, водночас ще 2014-го був на рівні 253,1 млн.

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