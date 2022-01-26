Уже есть ГТС Украины: крупнейший энергопоставщик Германии заявил о ненужности "Северного потока-2"

В RWE, крупнейшем производителе электроэнергии Германии, считают, что российский "Северный поток-2" не нужен ФРГ. Гендиректор компании Маркус Креббер заявил, что уже есть украинская ГТС, которая позволяет поставлять газ из РФ в Европу.

Он также добавил, что Германии нужен российский природный газ, а России нужна иностранная валюта. Об этом Креббер рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Специалист считает, что полномасштабноевторжение России в Украину приведет к повышению цен на газ. Он призвал немецкое правительство принять меры для обеспечения энергобезопасности страны.

"Если конфликт (между Россией и Украиной. – Ред.) еще больше обострится, в какой-то форме, то в любом случае это будет означать повышение цен", – заявил Креббер. По его словам, учитывая то, сколь "Северный поток-2" уже существует, возможно, он "необязательно нужен".

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Отметим, в немецком правительстве остается неопределенной позиция касательно того, стоит ли запускать "Северный поток-2". Если "Зеленые" выступают против ввода в эксплуатацию скандальной "трубы", то в свою очередь канцлер Олаф Шольц считает по-другому, называя проект "аполитичным".

Глава МИД ФРГ, сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок заявила, что в случае эскалации конфликта в Украине немецкие власти вместе с партнерами должны будут принять меры касательно "Северного потока-2". По ее словам, газопровод играет большую геостратегическую роль. Поэтому он не может быть частным коммерческим проектом.

"Последние несколько лет с учетом различных представлений в Европе прояснили, какую геостратегическую роль играет "Северный поток-2", – сказала Бербок для DPA. Ранее старое федеральное правительство и СДПГ признали, что "труба" поднимает вопросы безопасности, пишет WiWo.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии заверили США, что в случае нападения РФ на Украину российский газ не пойдет по скандальному "Северному потоку-2". Немецкие власти пообещали американскому госсекретарю Энтони Блинкену и директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяму Бернсу, что в случае усиления агрессии проект не будет запущен.