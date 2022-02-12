Увеличение налогов на добычу собственного газа ослабит Украину и ее экономику, – Гройсман

Намерение властей резко повысить налоги на добычу украинского газа приведет к увеличению импорта и ослабит как экономику страны, так и ее безопасность.

Об этом заявил премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Надо обезопасить власть от принятия глупых решений. Что делает украинская власть, понимая то, что мы сейчас являемся пока энергетически зависимой страной? Они вдвое увеличивают налоги на добычу нового газа в Украине. Это означает, что с каждым годом будет падение добычи. Это пример глупых решений, которые ослабляют нашу страну и экономику", - отметил экс-премьер.

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Он подчеркнул, что при таких условиях ни один инвестор не будет вкладывать средства в разработку украинских месторождений.

"Опять будем больше покупать за границей. Снова будут расти цены, налоги будут оставаться в Украине, украинские инвестиции будут остановлены", - отметил Гройсман.

Он напомнил, что в 2019 году при его правительстве государственный "Нафтогаз" добывал 15,4 млрд м3 газа, а в 2021 году добыча упала до 13,7 млрд м3.

"Потому что в 2017 году нами были сделаны определенные шаги, которые позволили привлекать инвестиции в увеличение добычи газа. Я уходил с должности как премьер - мы добывали в год 15,4 миллиарда кубов газа в Украине, я имею в виду государственного. Знаете, сколько сегодня? 13,7 млрд. Чуть менее 2 миллиардов падения", - отметил Гройсман.