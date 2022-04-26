Упадок России начался еще до войны: один из лучших мировых экономистов озвучил будущее РФ

Упадок России начался еще до полномасштабной войны против Украины. Сейчас РФ пытается конкурировать со странами, экономика которых в разы превышает их возможности. Однако при этом они могут конкурировать только свои ядерным оружием и запугиванием.

Об этом в интервью "Медузе" рассказал один из самых известных экономистов, профессор Массачусетского технологического университета Дарон Асемогл. "Думаю, что упадок России, к сожалению, начался еще до войны, а война просто стала продолжением этого тренда", – сказал он.

По его оценкам, то, что происходит с РФ – второй этап в судьбе РФ после распада СССР. Это продолжение институционального и экономического провала."Вы знаете, как мало выгод получили люди в России и как обогатилась невероятно клептократическая олигархия, многие представители которой живут в Лондоне, а не в Москве. Но сейчас начинается новая фаза этого провала или упадка России, и она одинаково опасна и для мира, и для российского народа", – отмечает Асемогл.

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Кроме того, РФ пытается конкурировать "не в своей весовой категории". Она пытается "биться" с Германией, Великобританией, которые имеют несоизмеримо более сильные экономики. "Но у России есть большая армия, есть ядерное оружие. И главное – она наводит страх по всему миру. Вторжение России в Сирию было в некотором смысле демонстрацией сил", – рассказал экономист.

России после Путина будет очень важно создать возможности для независимой экономической деятельности, чтобы формировался больший сегмент частного бизнеса и, таким образом, развитие гражданского общества было бы более автономным.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России ВВП в 2022-м сократится на 11,1%, падение продолжится, и чтобы достичь "довоенного уровня", стране-агрессору придется работать 10 лет. Украина же, несмотря на более существенное падение ВВП в текущем году, может справиться с этим же заданием в два раза быстрее.