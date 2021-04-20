Украину хотят "превратить в аграрную провинцию": к чему приведет запуск "Северного потока-2"

Поставки газа из России в Румынию, запуск "Северного потока-2" – это попытки РФ превратить Украину в "аграрную провинцию". В результате страна потеряет одну из ключевых ролей в Европе – одного из главных транзитных государств.

Об этом в своей колонке в OBOZREVATEL написал вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран. "Фактически, россияне создают все условия для того, чтобы быстро превратить Украину из важного посредника между РФ и ЕС на аграрную провинцию. Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры", – отметил экономист.

Проблема заключается не только в потери прибыли от транзита. По словам Непрана, потеряв транзит, Украина лишиться своего влияния как на Россию, так и на ЕС.

"Газ пойдет мимо нашей границы. Украина как транзитное государство стремительно превращается в полный ноль. Отчасти из-за россиян, которые блокировали транзит в Средней Азии через Украину. Но частично и через наши непродуманные решения", – отметил вице-президент Торгово-промышленной палаты.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.