Украинцев ждут новые правила: для вступления в ЕС необходимо избавиться от зарплат в тени, Еврокомиссия удовлетворена всего несколькими отраслями. Эксклюзив

Европейская комиссия оценила более 30 сфер и областей в Украине. В документе на 70 страниц описано, на каком этапе подготовки находится страна. Условно для этого использовали пятибалльную шкалу: начальный, определенный, средний, хороший и очень хороший уровень.

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Оказалось, что только четыре отрасли в Украине отвечают нормам ЕС. Это внешняя политика, энергетика, таможня и безопасность. Об этом говорится в аналитическом отчете, дополняющем заключение Европейской Комиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе. Документ окончательно согласовали всего несколько месяцев назад, источники OBOZREVATEL в Еврокомиссии предоставили полный текст документа. О главном из отчета – читайте в материале.

Налоги и зарплаты: что придется изменить

Украинскую сферу обложения в Еврокомиссии оценили на двойку (средний уровень подготовки). Чтобы стать членом ЕС, Украине придется менять свои налоги. Вот главное:

по НДС у нас все хорошо (ставка в 20% соответствует согласованной в ЕС);

нужно улучшить электронный режим перемещения товаров;

нет правила по налогу на выход из юрисдикции;

не введено общее правило противодействия злоупотреблениям.

В целом из значительных проблем, которые невозможно мгновенно преодолеть – злоупотребление. Налоговики принимают участие в схемах, а бизнес простые украинцы уклоняются от уплаты налогов. Стать полноценным членом ЕС при наличии десятков схем по уклонению от налогообложения будет невозможно. Украинцы должны привыкнуть, что уплата налогов – конституционная обязанность каждого гражданина.

Еще хуже ситуация в сфере соцполитики и занятости. ЕС оценили нашу подготовку на единицу (начальный уровень). Есть проблемы с техникой безопасности на работе, большая проблема с неофициальным трудоустройством ( что связано с уклонением от налогов). Следует изменить законодательство, что обеспечит гендерное равенство, усовершенствовать систему трудовых проверок.

Фактически необходимо:

начать эффективно проверять, работают ли украинцы официально;

снизить уровень теневой занятости;

обеспечить равенство прав женщин и мужчин.

Также есть проблемы со свободным перемещением работников. Украина демонстрирует начальный уровень подготовки в сфере свободного перемещения работников (это "единица"). Украинским работодателям нужно создать такие условия, чтобы в будущем они могли легко нанять работника из любой страны ЕС.

Государственные закупки и финансовый контроль

Украина получила "двойку" за публичные закупки. Проблема есть в государственно-частных предприятиях (когда частный бизнес инвестирует в государственные предприятия). Согласно отчету, не всегда выбираются для сотрудничества самые лучшие предложения.

"Необходимость ускорения процесса закупок не должна оказывать негативное влияние на правовую защиту в рамках процедур публичных закупок. Необходимо завершить отбор и назначение уполномоченных в сфере публичных закупок", – говорится в отчете. Позиция Еврокомиссии следующая: действительно, в условиях войны надо закупать быстро, но нельзя при этом жертвовать прозрачностью закупок.

Очень плохая ситуация (единица) в подготовке стандартов финансового контроля. Главная проблема – плохой внутренний аудит. Недостаточно последовательного определения полномочий субъектов, осуществляющих контроль и аудит публичных средств, согласно концепции государственного внутреннего финансового контроля.

Хорошая ситуация с движением капитала. Операции по осуществлению прямых иностранных инвестиций в Украину (финансовые заимствования, ссуды для резидентов, недвижимость, ценные бумаги) либерализованы, однако действуют ограничения по займам и платежам для иностранцев. Можно производить покупку иностранной валюты и переводы иностранной валюты за пределы Украины для возврата иностранному инвестору доходов от иностранных инвестиций, однако это трудно.

Антимонопольная политика и защита потребителей

За подготовку антимонопольной политики Украина получила двойку. Принятие проектов изменений в законы о защите конкуренции и государственной помощи в значительной степени улучшит положение дел, уверены в Еврокомиссии. Такая же оценка и в сфере денежных услуг.

НБУ следует рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору и регулятивных и надзорных рамок ЕС. Благодаря усилиям по реформированию, начиная с 2014 года, банковский сектор продемонстрировал свою устойчивость, а финансовый сектор остается относительно стабильным в период кризиса.

Это по позитиву. Но есть и отрицательные факторы, которые нужно исправлять:

отсутствие надзора за банками во время военного положения;

недоразвитые рынки страхования и капитала

Двойку поставила Еврокомиссия Украине и в сфере защиты прав потребителей. Непонятно кто отвечает в Украине за обеспечение реализации прав потребителей: национальный орган защиты прав потребителей или другие государственные органы? В Украине отсутствует система альтернативного разрешения споров, чтобы предоставить потребителям возможность внесудебного урегулирования споров с торговцами.

За что у Украины есть неплохие оценки?

"Тройку" (средний уровень) Украина получила в сфере цифровой трансформации и медиа. В Еврокомиссии считают, что страна уже добилась значительного прогресса в сфере предоставления цифровых услуг гражданам и предприятиям и использования инструментов информационного общества.

В стране демонстрирует средний уровень подготовки в области экономической и монетарной политики. Ее законодательство о центральном банке лишь частично согласовано с ЕС. Существуют фискальные рамки и среднесрочный бюджет, но отсутствует независимое фискальное учреждение. Государственная финансовая статистика пока не включает статистику по процедуре чрезмерного дефицита.

"Тройка" также за безопасность продуктов. Имплементация в украинском законодательстве нуждается в 216 правовых актах ЕС, поскольку сектор санитарии и фитосанитарии является одним из наиболее комплексных. По состоянию на июнь 2022 Украина достигла полного приближения к 77 актам права ЕС, а работа над приближением к еще 69 продолжается.

А вот таможенной сферой в Еврокомиссии удовлетворение. Здесь мы уже почти соответствуем нормам ЕС (четверка или хороший уровень подготовки). Украина подключена к всеобщей таможенной информационной системе ЕС (общей коммуникационной сети) и использует новую компьютеризированную транзитную систему (NCTS).

Украина является участником Конвенции о процедуре совместного транзита, которая полностью основывается на транзитной системе Союза. Еще одна "четверка" – за энергетику. Нужны дополнительные действия для обеспечения финансовой и политической независимости энергетических регуляторов, поэтому пока не отлично. Нужна дальнейшая работа по приближению к нормам ЕС с целью повышения прозрачности и стабильности на европейских энергетических рынках.

Также удовлетворены в ЕС и нашей внешней политикой. Она обладает хорошей административной способностью для управления обязательствами, вытекающими из внешних международных отношений.

И еще одна "четверка" – за безопасность. Украина активно сотрудничает с ЕС по борьбе с киберугрозами и дезинформацией. Нормативно-правовая база в целом отвечает нормам ЕС. Ратификация Римского устава Международного Уголовного Суда и связанных с ним инструментов остается нерешенным вопросом. Необходимо выполнить дополнительную работу по предотвращению и борьбе с незаконной торговлей оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Украине для членства в ЕС нужно проделать значительный путь. Главное, что нужно понимать каждому украинцу – быстрые изменения благодаря членству в Евросоюзе возможно только при одном условии. Если каждый украинец согласится жить по законам ЕС, откажется от бытовой коррупции, станет платить налоги со всех доходов и научится уважать бюрократические процедуры, а не искать пути для того, чтобы обойти правила.