Украинцев ждет новый курс доллара: озвучена стоимость

В Украине курс доллара до 24 января имеет шансы как на укрепление, так и на снижение ниже психологической отметки в 28 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Ситуация будет зависеть от того, сколько иностранцев решат инвестировать деньги в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Они продают доллары и за полученную гриву покупают украинские ценные бумаги. "Вероятно, в ближайшее время национальная валюта вряд ли выйдет из диапазона 28-28,1 гривен за доллар. При выходе нерезидентов с продажами курс может уйти ниже 28 гривен за доллар", – прогнозирует Шевчишин.

Аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер также уверен, что стоимость доллара будет находиться около отметки в 28,1 грн/$. "Приток иностранного капитала в совокупности с операциями экспортеров и Нацбанка на рынке продолжит оказывать позитивное влияние на курс. Ожидаем курс около 28,10 за доллар", – поясняет эксперт.

Более негативный для украинской валюты прогноз озвучил аналитик RoboForex Андрей Гойлов."На следующей неделе по курсу доллара против гривны ожидаю коррекцию к уровню 28,20. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,25", – отмечает эксперт.

"Спрос на украинские активы вряд ли существенно сократится в обозримом будущем, так как разница между доходностью бумаг США и Украины все еще крайне велика. Например, если доходность трежерис (американские ценные бумаги) сроком на 1 год составляет 0,12%, то по ОВГЗ – порядка 11,6%", – рассказывает Гойлов.

Эксперт считает, что до окончания локдауна на межбанке главными игроками будут НБУ и спекулянты, пока не восстановится спрос со стороны импортеров. Вероятно, нерезиденты возобновят свои покупки ОВГЗ. Проданная ими валюта для этих целей укрепит гривну на рынке.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что курс доллара опустится ниже психологической отметки и будет находиться на уровне 27,9 грн/$. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю около 27,9 грн. Наличный доллар – по 27,8/28,0 грн", – говорится в прогнозе.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.