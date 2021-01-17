Дешевый доллар скоро закончится: аналитики рассказали, как изменится курс валют в Украине

В Украине курс доллара в ближайшее время имеет шансы как на укрепление ниже психологической отметки в 28 грн/$, так и на незначительный рост. Однако вскоре американская валюта опять начнет дорожать, по прогнозам экспертов – до 29 грн/$ в течение 2021 года.

О том, как и почему будет меняться стоимость валюты, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ситуация будет зависеть от того, сколько иностранцев решат инвестировать деньги в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Они продают доллары и за полученную гриву покупают украинские ценные бумаги. "Вероятно, в ближайшее время национальная валюта вряд ли выйдет из диапазона 28-28,1 гривен за доллар. При выходе нерезидентов с продажами курс может уйти ниже 28 гривен за доллар", – прогнозирует Шевчишин.

Аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер также уверен, что стоимость доллара будет находиться около отметки в 28,1 грн/$. "Приток иностранного капитала в совокупности с операциями экспортеров и Нацбанка на рынке продолжит оказывать позитивное влияние на курс. Ожидаем курс около 28,10 за доллар", – поясняет эксперт.

Более негативный для украинской валюты прогноз озвучил аналитик RoboForex Андрей Гойлов."На следующей неделе по курсу доллара против гривны ожидаю коррекцию к уровню 28,20. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,25", – отмечает эксперт.

"Спрос на украинские активы вряд ли существенно сократится в обозримом будущем, так как разница между доходностью бумаг США и Украины все еще крайне велика. Например, если доходность трежерис (американские ценные бумаги) сроком на 1 год составляет 0,12%, то по ОВГЗ – порядка 11,6%", – рассказывает Гойлов.

Эксперт считает, что до окончания локдауна на межбанке главными игроками будут НБУ и спекулянты, пока не восстановится спрос со стороны импортеров. Вероятно, нерезиденты возобновят свои покупки ОВГЗ. Проданная ими валюта для этих целей укрепит гривну на рынке.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что курс доллара опустится ниже психологической отметки и будет находиться на уровне 27,9 грн/$. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю около 27,9 грн. Наличный доллар – по 27,8/28,0 грн", – говорится в прогнозе.

В Кабмине уже анонсировали снижение тарифов на газ до 6,99 грн (сейчас зависимо от поставщика стоимость доходит до 9,9 грн), а теперь такой шаг обсуждают с МВФ. Дело в том, что "свободные" цены на газ – одно из условий меморандума, который подписали и согласились выполнять украинские власти.

Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что МВФ обеспокоен возможным государственным регулированием цен на газ. Но вполне возможно, что аргументы "это только до конца отопительного сезона" и "максимальная цена и так будет на рыночном уровне" сработают.

Рынок действительно должен быть, и с этим спорить нельзя, но в Украине в регионах остались монополисты – облгазсбыты, которые завышают стоимость голубого топлива и от которых очень вяло отказываются украинцы. От сотрудничества с МВФ зависят и другие кредиты международных кредиторов, и даже желание иностранцев покупать украинские ОВГЗ.

А вот локдаун на стоимость валюты повлиял не существенно. На это есть несколько причин. Во-первых, промышленные предприятия, сферы, которые ориентированы на экспорт, продолжают работать. Во-вторых, январь традиционно малоактивный месяц, когда замедляется бизнес-активность.

На курс доллара в Украине также влияет и карантин в других странах. "Между тем, многие страны на фоне высокой смертности от коронавируса готовы ужесточать карантин. К примеру, Германия рассматривает возможность жесткого карантина с остановкой транспорта и комендантским часом. Поэтому, вероятно, иностранцы займут выжидательную позицию и будут ориентироваться по ситуации", – отмечает Шевчишин.

Период дешевого доллара в Украине вскоре закончится. Как передает НБУ, бизнес планирует, что в течение года американская валюта подорожает до 29 грн/$, такие же оценки заложили и в бюджет Украины. "Усилились девальвационные ожидания бизнеса. Среднее значение обменного курса, которое респонденты считают вероятным через 12 месяцев, составляет 29,68 грн / долл. США (в предыдущем квартале – 28,99 грн/дол. США). 44,5% предприятий считает, что обменный курс будет колебаться в пределах от 29,01 до 30,00 грн", – говорится в публикации.

В ближайшее время доллар в Украине будет находится около уже привычной отметки в 28 грн/$. Но такой курс продержится недолго. В скором будущем американская валюта снова перейдет к постепенному подорожанию.