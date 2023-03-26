Украинцев ждет новый курс доллара? Озвучен прогноз на неделю

Курс доллара в Украине в период следующей недели (27 марта – 2 апреля) почти не претерпит коррективов. Наличный курс будет на уровне 37,8-38,8 грн/$.

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В свою очередь курс евро будет составлять 40-41 грн/€. Такой прогноз озвучил в комментарии OBOZREVATEL Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK).

Эксперт отметил, что сейчас на рынке нет признаков существенных изменений:

пересмотр официального курса валют маловероятен; сохраняется баланс между спросом и предложением на наличные деньги; после продления на 4 месяца действия "зернового соглашения" "экспортная" валюта и дальше будет поступать в Украину; прогнозируется инфляционное "спокойствие" (на уровне 0,7-0,8% в месяц).

"Можем констатировать, что благодаря эффективной работе аравительства и НБУ с начала года валютный рынок приобрел признаки системной стабильности. Важны также героические действия Вооруженных сил Украины, которые не дают врагу поколебать украинское сопротивление. Героизм ВСУ – это уверенность в будущем, фундамент для экономического развития и психологической устойчивости общества. Поэтому, кроме сугубо экономических шагов, особое значение для экономики способность Украины одержать победу в войне", – сказал Марченко.

Поэтому, заключает специалист, в период следующей недели курсовая ситуация почти не претерпит коррективы. Так, наличный курс доллара и евро будет на уровне 37,8-38,8 грн/$ и 40-41 грн/€.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине банковская система пережила самый сложный год в своей истории. Закрылось всего несколько финансовых учреждений: и в первую очередь из-за российского капитала. Несмотря на это, на рынке остается несколько глобальных проблем.

В то время как сами банки недовольны количеством "плохих кредитов" (украинцы не возвращают долги), в НБУ обеспокоены тем, что объем гривневых депозитов слишком низок.

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