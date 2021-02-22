Украинцев ждет новый курс доллар: валюта перейдет психологическую отметку

В Украине курс доллара до конца февраля достигнет психологически важной отметки в 28 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.К примеру, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что наличный доллар будет торговаться в диапазоне 27,8/28,0 грн/$. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,9 грн. Наличный доллар – по 27,8/28,0 грн", – отмечает эксперт.

Его коллега из RoboForex Андрей Гойлов озвучивает более позитивный прогноз для гривны. По его оценкам, американская валюта будет колебаться в пределах 27,70-27,95 грн/$. "На следующей неделе курс доллара США против гривны, вероятно, будет находиться в пределах диапазона 27,70-27,95. Единая европейская валюта к гривне, полагаю, скорректируется до уровня 33,95", – говорит Гойлов.

Резкой девальвации ожидает аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак. Он считает, что "гривна будет падать" и перейдет в диапазон 28-28,5 грн/$.

Причиной роста доллара станет неготовность МВФ, как главного кредитора Украины, продолжать сотрудничество и выделять финансовую поддержку, уверены в "Центре биржевых стратегий". Высокий совокупный уровень долга страны, который в 2021 году составляет $90,26 млрд, будет оказывать давление на настроения международных инвесторов.

ак ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.