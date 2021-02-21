Курс доллара в Украине достигнет новых отметок: как и почему изменится стоимость

В Украине курс доллара до конца февраля имеет все шансы перешагнуть психологическую отметку в 28 грн/$. Среди прочего на стоимость валюты повлияют неудачные переговоры с МВФ, предложение со стороны аграриев (накануне посевной), а также позиция Национального банка Украины.

О том, как и почему изменится стоимость валюты, читайте в материале OBOZREVATEL.

Опрошенные эксперты уверены, что до конца февраля стоимость доллара будет расти, хотя и незначительными темпами. Вероятно, уже к 27 февраля доллар достигнет психологически важной отметки в 28 грн/$.

К примеру, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что наличный доллар будет торговаться в диапазоне 27,8/28,0 грн/$. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,9 грн. Наличный доллар – по 27,8/28,0 грн", – отмечает эксперт.

Его коллега из RoboForex Андрей Гойлов озвучивает более позитивный прогноз для гривны. По его оценкам, американская валюта будет колебаться в пределах 27,70-27,95 грн/$. "На следующей неделе курс доллара США против гривны, вероятно, будет находиться в пределах диапазона 27,70-27,95. Единая европейская валюта к гривне, полагаю, скорректируется до уровня 33,95", – говорит Гойлов.

Резкой девальвации ожидает аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак. Он считает, что "гривна будет падать" и перейдет в диапазон 28-28,5 грн/$. "На неделе с 22 по 26 февраля украинская гривна будет падать. Диапазон курса продажи наличного доллара США составит 28-28,5 грн., курс продажи наличного евро будет колебаться в рамках 33,65-34,2", – говорит Орыщак.

Причиной роста доллара станет неготовность МВФ, как главного кредитора Украины, продолжать сотрудничество и выделять финансовую поддержку, уверены в "Центре биржевых стратегий". Высокий совокупный уровень долга страны, который в 2021 году составляет $90,26 млрд, будет оказывать давление на настроения международных инвесторов.

"Кроме того, готовность НБУ задействовать резервы для стабилизации валютного курса сейчас может быть несвоевременной, так как без новых кредитов резервы понадобятся для выплат по ранее взятым долговым обязательствам. Выглядит все, как замкнутый круг, в котором страна движется к дефолту. И вот эти факторы, будут провоцировать снижение стоимости гривны", – полагает Орыщак.

Дополнительно стоит вспомнить, как за последнюю неделю НБУ стал покупать больше валюты на межбанке, и необычную активность госбанков. Спрос банковского сектора уже является сигналом начала девальвации национальной валюты к 30 грн/$.

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин высказал мнение, что на курс могут надавить аграрии, которые будут активно продавать валюту.

В то же время Андрей Гойлов уверен, что безрезультатные переговоры с МВФ кардинально на стоимость валюты не повлияли. "Главной интригой уходящей недели была реакция нерезидентов на решение МВФ остановить работу своей виртуальной миссии в Украине. Многие опасались, что объемы их вложений в ОВГЗ снизятся. Однако они, напротив, увеличились до 102 млрд грн. Это говорит о том, что вероятность возращения Фонда к диалогу крайне высока. В противном случае гривна на межбанке уже оказалась бы под давлением", – поясняет эксперт.

С 15 до 19 февраля курс доллара вырос с 27,7 до 29 грн/$. Разница между средней покупкой и средней продажей сократилась с 0,9% до 0,7% (это говорит о стабилизации ситуации). Международные резервы НБУ на 16 февраля составляли $28,5 млрд, а объем средств правительства – $1,4 млрд, этого хватит для выплат по задолженности правительства в иностранной валюте.

До конца февраля эти выплаты составят $128 млн, а в марте – $905 млн. НБУ сообщил о том, что экспорт IT-услуг в 2020 году вырос относительно 2019-го на 20,44% и достиг рекордных $5,04 млрд. Выросла также и доля этого показателя в экспорте Украины – до 8,29%. Все это говорит о дальнейшей диверсификации (разделении) источников валютной выручки, что способствует стабильности курса национальной валюты.

Плавная девальвация в Украине неизбежна. Однако как минимум до конца февраля ожидать резких колебаний ни в одну из сторон не стоит. Гривна стабильно "плавает" в уже привычном диапазоне, постепенно достигая все более низких отметок.