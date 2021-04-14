Украинцев могут лишить госгарантий на вклады в Ощадбанке: Кабмин одобрил законопроект

Кабинет министров одобрил законопроект о членстве государственного Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Если этот документ будет принят в Верховной Раде, то в случае банкротства банка депозиты гражданам будут возмещаться в сумме до 200 тысяч гривен, как это сейчас происходит с другими банками.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания правительства в YouTube. Проект соответствующего закона разработан Министерством финансов с целью привлечения в капитал Ощадбанка международной финансовой помощи. А для этого банк должен стать членом ФГВФЛ.

В частности, документом предлагается отменить государственную гарантию на вклады граждан в Ощадбанке и распространить механизм гарантирования вкладов физических лиц на всех вкладчиков банка. При этом предусматривается, что после вхождения Ощадбанка в ФГВФЛ государство в течение 6 месяцев продолжит гарантировать все ранее привлеченные вклады. Однако это касается не всего размера вклада, а лишь той его части, которая превышает 200 тыс. грн.

Помимо прочего, законопроектом предлагается установить для Ощадбанка размер первоначального сбора для участия в ФГВФЛ на уровне 1% своего регулятивного капитала. Также для Ощадбанка будут предусматриваться особенности его участия в ФГВФЛ согласно отдельных нормативных актов Фонда.

"Правительством прилагаются усилия для привлечения денег иностранных инвесторов в капитал государственных банков. В частности, на данный момент проводится работа по привлечению Европейского банка реконструкции и развития к капиталу Ощадбанка, условием которого должно стать полноценное участие Ощадбанка в системе гарантирования вкладов физических лиц", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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