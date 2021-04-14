Українців можуть позбавити держгарантій на вклади в Ощадбанку: Кабмін схвалив законопроєкт

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про членство державного Ощадбанку у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Якщо цей документ буде ухвалений у Верховній Раді, то в разі банкрутства банку депозити громадянам будуть відшкодовуватися в сумі до 200 тисяч гривень, як це зараз відбувається з іншими банками.

Про це стало відомо під час онлайн-трансляції засідання уряду в YouTube. Проєкт відповідного закону розроблений Міністерством фінансів з метою залучення в капітал Ощадбанку міжнародної фінансової допомоги. А для цього банк повинен стати членом ФГВФО.

Зокрема, документом пропонується скасувати державну гарантію на вклади громадян в Ощадбанку і поширити механізм гарантування вкладів фізичних осіб на всіх вкладників банку. Водночас передбачається, що після входження Ощадбанку в ФГВФО держава протягом 6 місяців продовжить гарантувати всі раніше залучені вклади. Проте це стосується не всього обсягу вкладу, а лише тієї його частини, яка перевищує 200 тис. грн.

Серед іншого, законопроєктом пропонується встановити для Ощадбанку розмір початкового збору для участі в ФГВФО на рівні 1% свого регулятивного капіталу. Також для Ощадбанку будуть передбачатися особливості його участі в ФГВФО згідно з окремими нормативними актами Фонду.

"Уряд докладає зусилля для залучення грошей іноземних інвесторів у капітал державних банків. Зокрема, наразі проводиться робота із залучення Європейського банку реконструкції та розвитку до капіталу Ощадбанку, умовою якого має стати повноцінна участь Ощадбанку в системі гарантування вкладів фізичних осіб", – ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

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