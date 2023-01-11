Украинцам раздадут бесплатные энергоэффективные лампы: как получить и сколько можно сэкономить

В Украине программа обмена старых ламп накаливания на новые LED-лампы стартует 16 января. В первую очередь раздавать лампы будут в пяти отдельных регионах.

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"Обменять обычные лампы на LED можно будет, просто подав заявку в Дії. Сегодня Правительство приняло соответствующее постановление. Команда Минцифры уже работает над услугой. На этой неделе приступаем к записи на бета-тест", – написал вице-премьер Михаил Федоров.

Вот, как можно будет получить свои лампы:

когда появится такая функция (ориентировочно в январе) – записаться на обмен ламп в ближайшем отделении "Укрпочты";

принести на почту пять старых ламп и обменять их на пять энергоэффективных.

"Первые 15 млн LED-ламп, профинансированные ЕК, поступят в Украину в январе", – отметили в Офисе президента. Всего планируют поставить 50 млн ламп.

По подсчетам OBOZREVATEL, если вы в день пользуетесь 5 лампами накаливания примерно по 5 часов каждая, за месяц только на освещение используется 75 кВт*час. Если все эти лампы заменить хотя бы на светодиодные, экономия составит 66 кВт*час в месяц. На замену придется потратить всего 135 грн. А ежемесячная экономия будет на уровне 110 грн.

Замена 50 млн ламп действительно позволит ежемесячно экономить огромное количество электроэнергии. В своем Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономия составит 1 ГВт*ч электроэнергии (соответствует объемам генерации одной АЭС).

Но для того, чтобы добиться такой экономии, придется создать логистику, при которой энергоэффективную лампу получит каждый, кто в ней нуждается. Речь идет и о частном секторе, и о многоквартирных домах, и о школах, больницах и т. д.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, куда подавать документы на получение субсидии, а также какие именно нужно собрать. Эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский считает, что в 2023 году не все желающие получить субсидии смогут их оформить. По его словам, дело в том, что в госбюджете-2023 на это выделено на 9,2% меньше денег, чем в 2022-м. Этого явно недостаточно для оказания поддержки всем, кто в этом нуждается.

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