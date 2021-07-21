Украинцам приготовили новые зарплаты, цены и госдолг: чего ждать от Бюджетной декларации

Верховная Рада приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы. Это рекомендации для составления бюджетов страны на последующие 3 года. Но данные в финальном документе могут быть совсем другими и предпосылки к этому есть уже сейчас.

Какие экономические показатели прогнозируют Украине на ближайшие годы и реалистичны ли они – анализировал OBOZREVATEL.

Бюджетная декларация дает довольно оптимистичный прогноз для нашей экономики. В частности, рост ВВП будет ускоряться. Ожидают, что:

в 2022-м ВВП вырастет на 3,8%;

в 2023-м – на 4,7%;

в 2024-м – на 5%.

Что касается учетной ставки НБУ, то она должна упасть с прогнозируемых 7,5% в этом году до 5,2% в 2024-м.

Видео дня

Курс гривны к доллару в свою очередь должен немного вырасти. Если в 2021-м ожидается показатель на уровне 28 грн за доллар, то в 2024-м – уже 29,2 грн.

Но этот прогноз – не финальный. "Когда на уровне Кабмина эту декларацию разрабатывали и принимали, уже были некоторые нестыковки с другими правительственными прогнозами. – рассказывает руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, и.о. министра экономики (2020) Павел Кухта. – В частности, по макроэкономике. Некоторые корректировки явно будут, здесь сомнений нет. В основу положен правительственный прогноз, а он не всегда сбывается".

Бюджетная декларация – это еще не бюджет. Но этот тот документ, которому бюджет должен соответствовать. Это прогноз развития экономики, но в экономические процессы могут вмешиваться и непредвиденные факторы, поэтому ожидать, что эта декларация будет выполнена до копейки – не стоит.

"Ситуация быстро меняется, и пересмотр прогнозов и бюджетов – это нормально. – говорит заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко. – Пересмотры прогнозов в зависимости от ситуации постоянно делают экономисты, большой бизнес, банки. Большой плюс наличия среднесрочной декларации – не столько конкретные цифры, сколько заданный курс государственной политики и потолка расходов. Вот отклонения от них уже придется объяснять".

В целом, Бюджетная декларация делает государственную политику более прогнозируемой для всех участников процесса. Подобный прогноз важен как для органов власти, так и для частных игроков.

Дефицит бюджета в последующие годы должен резко сократиться. Если в 2021-м он запланирован на уровне 5,5% от ВВП, то в:

2022 – 3,5% от ВВП;

2023 – 3% от ВВП;

2024 – 2,7% от ВВП.

В целом, показатели вполне реальны и исполнимы, говорит Репко: "Ответственное расходование средств налогоплательщиков и сокращение бюджетного дефицита – правильная политика в стране, для которой долги очень дорогие. Если правительство и депутаты смогут обуздать "прихоти" и оптимизировать расходную часть, дефицит в рамках 3% ВВП вполне реален".

Но остается вопрос к политической способности правительства и парламента придерживаться таких показателей. Ведь пока из того перечня предложений, которые депутаты подали к Бюджетной декларации, создается впечатление, что они не хотят уменьшать темпы роста расходов, говорит Руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарина Марчак:

"Мы видим в замечаниях депутатов значительное количество инициатив, которые будут требовать дополнительного роста расходной части бюджета. Это значит, что или Минфину придется искать дополнительные источники более быстрого роста поступлений, или же ему будет сложнее выходить на такие показатели дефицита".

В последние годы государственный долг Украины пошел в рост. Но до 2024-го его собираются сократить. Граничный объем госдолга на 2022-й предусмотрен на уровне 51% от ВВП, в 2023-м – 49%, а в 2024-м – уже 47%.

Госдолг напрямую связан с дефицитом бюджета. Во-первых, новые займы – это один из источников финансирования дефицита. Во-вторых, если бюджет государства слишком "раздут" – это свидетельствует о неэффективной политике, соответственно, уменьшает доверие кредиторов и займы становятся "дороже". Потому чтобы долг перестал расти и начал уменьшаться, нужны, прежде всего, небольшие показатели бюджетного дефицита.

"Если правительство сможет придерживаться тех показателей по дефициту, которые оно заложило, тогда, по моему мнению, соответственно и показатели уменьшения уровня госдолга будут реалистичны", – подчеркнула Марчак.

Но Кухта добавляет: чтобы быстро погашать госдолг, нужна также долговая стратегия, которой у нас пока нет. А без нее сложно сказать, откуда будут брать средства. "У меня большой вопрос, если не будет, к примеру, транша МВФ, как вообще могут быть исполнены такие долговые показатели?" – интересуется эксперт.

Как запланировано, до 2024 года темпы инфляции должны снизиться до 5% в год. А в среднем в разрезе трех лет темпы инфляции будут составлять: 5,5%

В то же время, за этот же период ожидается рост минимальной заработной платы – до 7 665 грн. В разрезе трех лет он будет составлять в среднем 5,7%. Вместе с минимальной зарплатой должны расти все зарплаты и пенсии. Потому можно ожидать, что рост доходов населения при выполнении этого плана будет соответствовать темпам инфляции. Но это – при удачных раскладах.

"У меня есть сомнения в том, что инфляция будет падать. – говорит Кухта. – Это будет зависеть и от политики НБУ, и от политики центральных банков других стран".

В целом, бюджетная декларация – это план работы, исполнение которого будет зависеть как от комплексной политики нашего государства, так и от внешних факторов. Потому цифры в этом плане могут корректироваться. Главное, чтобы были соблюдены заложение тенденции. Будут ли эти тенденции переведены в бюджет – мы увидим уже осенью, после презентации бюджета-2022.