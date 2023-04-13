Украинцам придут новые платежки за газ: что изменится с апреля

Украинцы с 1 апреля получат обновленные платежки за газ. В одном документе впервые укажут и стоимость самого газа, и расходы на его доставку (абонплата).

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Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" на официальной странице в Facebook. "По многочисленным просьбам потребителей, ГК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле", – отметили в организации.

Уже с апреля клиенты "Нафтогаз Украины", а также Кропивницкого филиала "Газсети", АО "Днепрогаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Криворожгаз" и АО "Донецкоблгаз" получат мартовые счета в одной платежке. Ведь все реквизиты, индивидуальные QR-коды и данные по вариантам передачи показаний и оплаты собраны в одном месте.

"К тому же, уменьшение количества бумажных платежек существенно сократит расходы на печать и доставку квитанций, что поможет нам сохранить не одно дерево и быть более дружественными к окружающей среде", – отмечают в компании.

Отметим, в Украине до 1 мая продлили льготную цену на газ для производителей тепла, бюджетных организаций и общежитий. Так, Naftogaz Trading Gas для поставщиков тепла будет поставлять газ по цене 7,42 грн за куб, для бюджетных учреждений - 16 39 грн за куб.

"Naftogaz of Ukraine" будет продолжать снабжать природную газ на предприятия, учреждения, организации, баланс которых являются общежитиями и/или другими жилищами, где домохозяйства постоянно или временно проживают. Соответствующее решение было закреплено в правительственной резолюции № 277 от 30 марта 2023 года, опубликованного на государственном портале.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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