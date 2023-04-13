Украинцам не хватит жизни, чтобы заработать 1 млн долларов, на это нужно почти 216 лет – исследование

Украинцы, получающие среднестатистическую зарплату, смогут таким образом заработать 1 млн долларов за 215 лет и 10 месяцев. Это один из самых низких показателей в мире: в соответствующем рейтинге из 102 государств Украина занимает 86 место.

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Такие данные обнародовали анадитики picodi. Согласно результатам их исследования, быстрее всего заработать 1 млн долларов при среднестатистической зарплате можно в Швейцарии – там на это уйдет 14 лет и 3 месяца. В топ-5 рейтинга также вошли:

Сингапур – 16 лет и 11 месяцев;

Люксембург – 17 лет и 4 месяца;

США – 19 лет и 10 месяцев;

Исландия – 20 лет и 11 месяцев.

Дольше всего времени на это уйдет у жителей Пакистана – 621 год и 3 месяца. А кроме того:

Египта – 603 года и 6 месяцев;

Уганды – 523 года и 3 месяца;

Нигерии – 519 лет и 1 месяц;

Бангладеша – 331 год и 7 месяцев.

Почему у Украины такой результат

Как объяснили авторы рейтинга, данные о размере средней заработной платы после вычета налогов и обязательных взносов были взяты на сайте numbeo.com, "где они собираются тысячами пользователей со всего мира". Для конвертации валют был использован средний курс Google Finance за март 2023 года.

Таким образом у них вышло, что средняя зарплата в Украине составляет 14 236 грн в месяц. Что эквивалентно 386 долларам.

Где в Украине платят самые высокие зарплаты

В целом же среди всех больших городов Украины самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве – в среднем 18 500 грн. При этом разброс в фактической оплате труда огромный – от 110 000 грн у fullstack-программистов до 9200 грн у уборщиц.

На втором месте – Львов, где в среднем платят 16 500 грн. Так:

больше всего здесь получают руководители отделов продаж – 50 000 грн;

меньше всего – посудомойщицы, 8 500 грн.

Сразу в трех городах средняя зарплата составляет 16 000 грн. Это:

Днепр (самая высокая – у военнослужащих, 47 000 грн; самая низкая – у уборщиц, 7700 грн);

Одесса (самая высокая – у руководителей отделов продаж, 40 000 грн; самая низкая – у уборщиц, 8100 грн);

Ужгород (самая высокая – у региональных менеджеров и токарей, 32 500 грн; самая низкая – у уборщиц, 10 500 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что в целом украинские предприятия не намерены кардинально менять количество своих сотрудников, тех, кто все же готовится нанять новых, почти вдвое меньше, чем тех, кто будет проводить увольнения. Так, 13% сообщили о планах провести сокращение штата, 7% – расширить его.

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