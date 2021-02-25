Более 400 сайтов обвинили украинца в мошенничестве: он подал в суд и их все закрыли. Кто такой Александр Пан

Александр Пан из Винницкой области смог через суд закрыть 426 сайтов. Все они в разное время писали о его якобы мошеннических схемах, работе в "МММ" и аферах на биржах. Украинец несколько лет судился с разными изданиями, а потом составил список "обидчиков" и пошел в суд.

О том, кто такой Александр Пан и как ему удалось "победить" интернет, читайте в материале OBOZREVATEL.

Александр Пан обвинил несколько сотен электронных СМИ в мошенничестве с использованием электронно-вычислительной техники. Написал заявление в полицию, добился того, чтобы открыли уголовное производство и спустя несколько недель пошел в Голосеевский районный суд. Там судья Екатерина Плахотнюк одним решением закрыла более 400 сайтов для украинцев. Среди них как региональные ресурсы, так и российский РБК, "Живой журнал".

Что интересно, Александр Пан, как рассказали OBOZREVATEL собеседники в суде, лично составлял список сайтов. Сначала их было меньше 70, а потом он расширил перечень. Мы попытались связаться с истцом, но на многочисленные звонки он так и не ответил.

Пан – вторая фамилия Александра Николаевича. Раньше он был Прочуханом (так он подписан и в реестре GetContact). В сети можно найти сотни публикаций о деятельности Пана-Прочухана. Все они сводятся к обвинению в крупном мошенничестве, участии в МММ в качестве десятника, создании новых пирамид и т.д. Тут стоит отметить, что без вердикта суда все эти обвинения голословны.

Сложно поверить, что об одном Александре Прочухане, который не занимается политикой, не известен широкой аудитории, написали более 400 сайтов. Но это действительно так. К примеру, в самом крупном экономическом ресурсе России РБК еще в 2018-м вышла статья с названием "Все пропало: кто устроил одну из крупнейших афер на рынке Forex". В ней упоминается и фамилия украинца.

Александр Николаевич и сейчас, судя по реестрам, занимается бизнесом. И чтобы распространенная о нем информация не мешала, он решил закрыть в Украине все ресурсы, которые что-либо о нем писали. И судья Екатерина Плахотнюк его просьбу выполнила: обязала Национальную комиссию по госрегулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) известить провайдеров, что они должны заблокировать доступ к 426 сайтам.

В пресс-службе Голосеевского суда OBOZREVATEL сообщили, что сейчас идет расследование по факту возможного совершения мошеннических действий. И расследуют не работу Пана, а его жалобу на сотни сайтов. В реестре судебных решений постановление суда о блокировке сайтов до сих пор не опубликовали, разглашать фабулу служители Фемиды отказались.

В то же время в полиции подтвердили: Пану просто не понравилось, что о нем написали. С решением судьи Плахотнюк не согласны ни в полиции, ни в прокуратуре. В ближайшее время его собираются отменить. Но сам факт того, что любой украинский судья после жалоб может ограничить деятельность СМИ, – тревожный сигнал.

"Прокуратура об этом решении суда не знала, в известнось нас не ставила. Даже о том, что оно передано в исполнительную службу, мы не знали. Мы готовим постановление об отмене этого решения", – рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе прокуратуры Киева.

Замглавы МВД Антон Геращенко добавил, что с господином Паном проведут беседу. Правда, он в этой ситуации всего лишь удачно воспользовался изъянами украинской судебной системы. Районные суды уже отзывали лицензии у авиационных компаний, признавали незаконной национализацию банков. А теперь еще и закрыли более 400 сайтов.