Правительство будет стимулировать возвращение украинцев домой: Жолнович рассказала, какие социальные реформы готовятся

Правительство реформирует социальную политику по Европейским стандартам. Это поможет людям, которые оказались за границами Украины, могли принять самостоятельное решение о возвращении в свою страну, когда это будет разрешено обстоятельствами.

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Об этом сегодня в Брюсселе по итогам Совета ЕС по вопросам занятости и социальных дел (EPSCO) заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Она отметила, что проводить массовые призывы граждан по возвращению в Украину пока еще рано.

"В настоящее время правительство планирует меры по стимулированию наших граждан к возвращению в Украину, мы думаем о соответствующей правительственной стратегии. Если говорить о социальной политике, то нашим приоритетом является ее переформатирование с учетом лучших европейских стандартов. Я убеждена, – когда мы создадим в Украине социальные услуги , что есть в Европе, наши граждане будут выбирать для проживания свою страну и возвращаться домой", – отметила чиновник.

Также она рассмотрела и вопрос перспективы вступления Украины в ЕС.

"Второй вопрос – когда мы станем частью Европейского Союза, то, наверное, вопрос миграции станет не таким острым. Потому что это будет один большой дом, где можно будет свободно жить у себя дома, и работать в другой стране. Тогда это вопрос относительно миграции и возвращение станет проще", – добавила Оксана Жолнович.

Она отметила, что рано призывать всех граждан Украины возвращаться домой, поскольку продолжается агрессивная российская война против Украины и продолжаются боевые действия. На уже освобожденные территории, где ситуация более или менее стабильна, уже начали возвращаться люди, – каждый человек принимает такое решение самостоятельно. Но для многих украинцев, жилье которых разрушено, или проживающих в районах, где идут боевые действия против российских захватчиков, возвращение домой пока невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выплаты переселенцам выплачивают со значительной задержкой. В ответ на многочисленные жалобы в Мининтеграции сообщили, что на пособия уже выделили 5,5 млрд грн, однако казначейство в первую очередь выплачивает другие социальные выплаты.

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