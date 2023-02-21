Украинские банки выставили новый курс доллара: сколько стоит валюта

Украинские банки пересчитали наличный курс доллара, установив его утром 21 февраля на уровне 39,5/39,95 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. ниже, чем было днем ранее – и на покупку, и на продажу.

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Среди больших банков самый высокий курс на продажу установил Ощадбанк – 40,3 грн. Самый низкий – ПриватБанк, 39,65 грн.

Покупает же дороже всего валюту Укрсиббанк – по 39,6 грн. Дешевле всего – Универсал Банк, по 38,6 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой курс на черном рынке

Также снизился курс на черном рынке. Так:

на покупку – на 9 коп., до 39,69 грн;

на продажу – на 10 коп, до 39,77 грн.

Какой курс установил НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Чего ожидать в феврале

По словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, в период с 20 по 26 февраля в Украине глобальных изменений наличного курса доллара не ожидается. По прогнозам, он будет колебаться между 39 грн и 41,5 грн.

По словам банкира, главных факторов такой стабильности несколько. В частности:

умеренная инфляция.

С начала 2023 года она "составляет менее 1%".

Баланс между спросом и предложением на наличную валюту.

Достичь его, по словам Марченко, удалось за счет своевременных валютных интервенций и депозитных конвертационных программ.

Ежемесячный пакет международной финансовой помощи в размере до 4 млрд долларов.

Он позволяет "покрывать разницу между бюджетными доходами и расходами".

Неизменные учетная ставка НБУ и официальный курс валют.

Получение "экспортной валюты" от выполнения зерновой сделки.

Материально-техническая помощь западных партнеров в энергетической и военной сферах.

Героизм ВСУ в борьбе с противником.

Как сообщал OBOZREVATEL, в перспективе будущих 1,5-2 месяцев глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. В связи с чем по всем признакам,в марте курсовые границы наличного доллара будут постоянными – в 39,5-41 грн.

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