Украинские банки резко обновили курс доллара: сколько стоит амариканская валюта

Утром 29 марта украинские банки значительно снизили наличный курс доллара. Так, в покупке он составляет в среднем 37,7 грн, что сразу на 30 коп. меньше, чем было днем ранее. В продаже – 38,25 грн, что на 25 коп. ниже курса 28 марта.

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Среди больших банков самый высокий курс в продаже у Ощадбанка – 38,65 грн. В "топ-3" также:

Райффайзен Банк – 38,5 грн;

ПУМБ, Укрсиббанк – 38,25 грн.

Самый низкий курс выставили в ПриватБанке – 37,95 грн. За ним идут Укрэксимбанк, Сенс Банк, Универсал Банк – по 38,2 грн.

Дороже всего покупают американскую валюту в ПУМБ – по 37,75 грн. Среди лидеров также Сенс Банк, Райффайзен Банк – по 37,7 грн.

Дешевле всего – в Универсал Банк, 37 грн. В "топ-3" также:

ПриватБанк – 37,45 грн;

Укрсиббанк – 37,5 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс установили на уровне 37,74/38 грн (покупка/продажа). Это:

на 28 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 21 коп. – в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Что будет в апреле

По словам директора департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" Германа Марченко, в апреле курс, вероятно, укрепится до уровней 37,8-38,8 грн. Также, по его словам, сохранится достигнутый баланс между спросом и предложением наличными.

При этом, добавил он, ожидается умеренный уровень инфляции – до 1-1,3% в месяц. На рынок валют будет влиять ряд факторов:

размер учетной ставки и официального курса валют;

объем получаемой макрофинансовой помощи;

ситуация на фронте;

психологические настроения граждан и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже есть условия для отмены фиксированного валютного курса (находится на уровне 36,6 грн/долл.). Поэтому Национальный банк (НБУ) может принять такое решение.

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