Украинские банки обновили курс доллара: сколько стоит валюта

В Украине снизился наличный курс доллара – однако только в продаже. Удешевление составило 5 коп. – до средних 38,05 грн. В покупке же стоимость валюты осталась прежней – 37,5 грн.

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Среди больших банков самый высокий курс в покупке утром 31 марта выставил Укрэксимбанк – 37,7 грн. Самый низкий – ПриватБанк, 37,25 грн.

Продают американскую валюту дороже всего в Укрэксимбанк и Райффайзен Банк – по 38,3 грн. Дешевле всего – ПриватБанк, 37,75 грн.

Некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке же курс вырос и установился на уровне 37,79/37,9 грн (покупка/продажа). Это дороже:

на 7 коп. в покупке, чем днем ранее;

на 2 коп. в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Что будет в апреле

По словам директора департамента казначейства акционерного общества "КОМИНБАНК" Германа Марченко, в апреле курс, вероятно, укрепится до уровня 37,8-38,8 грн. Также, по его словам, сохранится достигнутый баланс между спросом и предложением наличных.

При этом, добавил он, ожидается умеренный уровень инфляции – до 1-1,3% в месяц. На валютный рынок будет влиять ряд факторов:

размер учетной ставки и официальный курс валют;

объем получаемой макрофинансовой помощи;

ситуация на фронте;

психологические настроения граждан и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, по словам дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка Антона Куренного, курс доллара в Украине может вернуться к росту. Ожидается, что он пересечет отметку в 39 грн уже весной 2023 года.

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