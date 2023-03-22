Украинские банки обновили курс доллара: сколько стоит американская валюта

Утром 22 марта украинские банки выставили курс доллара на уровне 38,35/38,9 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. дешевле в покупку, чем днем ранее. В продажу курс остался на прежнем уровне.

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Среди больших банков самый высокий курс в продажу выставили в Ощадбанке – 39,1 грн, а также Райффайзен Банке – 38,95 грн. Самый низкий – в ПриватБанке, 38,5 грн, и Универсал Банке – 38,8 грн.

Покупают американскую валюту дороже всего в Ощадбанке – 38,35 грн, а также Райффайзен Банке и Сенс Банке – по 38,3 грн. Дешевле всего – в Универсал Банке, по 37,6 грн, и ПриватБанке – 38 грн.

Некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс доллара установили на уровне 38,44/38,6 грн. Это:

сразу на 21 коп. дешевле в покупку, чем днем ранее;

на 15 коп. – в продажу.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс будет в апреле

По словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, есть большой шанс, что в апреле гривня продолжит укрепляться. По его прогнозу, в следующем месяце курс составит 38-38,5 грн/доллар.

Среди позитивно влияющих украинскую валюту факторов, эксперт выделил стартующую посевную. "Аграрии активно продают урожай в прошлом году, добавил эксперт, а также продают свои запасы валюты, чтобы обеспечить посевную. "Соответственно, скорее всего, доллар будет двигаться вниз, наверное, примерно 2-3 недели", – объяснил Паращий.

Также он подчеркнул, что многое будет зависеть от "зернового коридора". Так, если будут какие-то неожиданно плохие новости по поводу "зернового соглашения", то у гривни могут быть определенные проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НБУ же отмену фиксированного курса привязали не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям. Удерживать доллар на уровне 36,56 грн в регуляторе намерены до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

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