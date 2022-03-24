Украинская армия уничтожила российской военной техники на миллиарды долларов – Forbes

За месяц развязанной Россией войны украинская армия уничтожила 3 943 единицы вражеской техники. Ее общая стоимость оценивается в более 7,9 млрд долларов.

Об этом сообщает Forbes. В частности, речь идет о:

108 самолетов на 2,7 млрд долларов;

530 танках на 2,1 млрд долларов;

124 вертолетах на 1,3 млрд долларов;

1 597 боевых бронированных машинах на 954 млн долларов.

В то же время подчеркивается: расчеты являются примерными. "Стоимость единицы российской техники бралась из открытых источников. Например, цена танка в расчетах – 4 млн долларов, по такой цене РФ поставляла их в Алжир в 2006 году", – объяснили аналитики.

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Кроме того, в подсчет российских потерь не была включена стоимость выпущенных по Украине ракет. Впрочем, аналитики отметили, что по состоянию на 12 марта, "запуск только баллистических ракет "Искандер" и крылатых ракет "Калибр" стоили России в общей сложности около 3 млрд долларов".

В то же время, по прогнозам аналитиков, возможное нефтяное эмбарго со стороны ЕС нанесет российской экономике серьезный удар. В частности, ожидается, что из-за этого:

инфляция увеличится до 30%;

курс доллара взлетит в несколько раз;

компании начнут банкротится.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывший российский нефтегазовый магнат, оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что все фонды России (национального благосостояния, Пенсионного фонда, средства Центробанка, валютные резервы) обнулились. При этом президент РФ Владимир Путин пытался обойти будущие санкции, накапливая золото, однако теперь он не сможет его продавать.

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