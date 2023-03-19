Украинка отсудила у ПриватБанка больше 65 тыс. грн: она стала жертвой мошенников, банк обязали вернуть каждую копейку

Лебединский районный суд Сумской области обязал ПриватБанк вернуть своей клиентке 65,7 тыс. грн. Истец в суде заявила, что неизвестные сняли эту сумму с ее кредитки. И хотя в самом банке пояснили, что клиентка сама несет ответственность, так как деньги не могли снять, не владея известной только ей информацией, суд занял сторону пострадавшей.

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Об этом говорится в материалах дела №№ 950/1379/22 (опубликовано 16 марта), которое есть в распоряжении OBOZREVATEL. Отметим, что во всех случаях мошенничества в ПриватБанке отказываются возвращать пострадавшим деньги. Единственное исключения: если деньги пропали по вине банка. Однако свою вину финучреждение никогда не признает.

Клиентка ПриватБанка заметила, что с ее кредитной карты сняли 65,7 тыс. грн и сразу же обратилась в полицию. В банке также узнали о мошеннических действиях, однако средства сняли с банкомата и их якобы вернуть не могли. Суд рассмотрел доводы сторон и решил: банк обязан возмещать ущерб.

"Суд не может принять во внимание доводы представителя ответчика в той части, что именно истец как клиент АО КБ "Приватбанк" несет полную ответственность за несанкционированное получение денежных средств с карточного счета третьими лицами", – говорится в материалах.

В результате банк обязали отменить все проценты по кредиту, который использовали мошенники, а также восстановить состояние счета, которое было до мошеннических действий. Фактически украинка получит от банка 65,7 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL писал:

- как банки блокируют счета украинцев в результате финансового мониторинга;

- исполнители жалуются, что автоматически арестовывать счета не получается: решение каждый раз принимает банк.

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